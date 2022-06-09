https://sputnik-georgia.ru/20220609/prokuratura-parizha-nachala-rassledovanie-v-otnoshenii-proizvoditelya-shokolada-267303457.html

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении производителя шоколада

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении производителя шоколада

В Грузии в мае сотрудники Национального агентства продовольствия изъяли 472 килограммов партии Kinder Schokobons 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T18:08+0400

2022-06-09T18:08+0400

2022-06-09T18:08+0400

грузия

новости

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шоколад

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Прокуратура Парижа начала расследование в отношении компании Ferrero после того, как у нескольких детей, употребивших Kinder, выявили сальмонеллез, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Компанию подозревают "в обмане, представляющем опасность для жизни или здоровья людей, непреднамеренном посягательстве на физическую неприкосновенность и создание угрозы жизни других людей".Основанием для начала расследования послужила жалоба, поданная 19 мая ассоциацией защиты прав потребителей Foodwatch France.Что мы едим: в детском шоколаде нашли сальмонеллу? >>Компания подозревается в позднем оповещении властей и отзыве продукции, поскольку сальмонелла была обнаружена на заводе в бельгийском Арлоне ещё 15 декабря 2021 года, а об отзыве потенциально опасной продукции было объявлено только 5 апреля.Ситуация в ГрузииВ начале мая сомнительную партию Kinder изъяли и в Грузии.Национальное агентство продовольствия в конце апреля с помощью системы быстрой оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) получило новое сообщение о возможном наличии сальмонеллы в разных шоколадных продуктах, производимых бельгийской компанией Ferrero.Сотрудники Национального агентства незамедлительно отреагировали на сообщение. 29 апреля инспекторы осуществили неплановое инспектирование в компании-импортере "Биди-компани", указанном в сообщении.Что мы едим? В Грузии изъяли почти полтонны сомнительного шоколада >>Инспекторы отправились на склад компании, расположенный на окраине Тбилиси, и изъяли 472 килограмма партии Kinder Schokobons.Национальное агентство продовольствия Грузии получило подобное сообщение и 7 апреля этого года. Инспекторы незамедлительно приступили к работе, однако тогда они не нашли подозрительной партии данного продукта.Реакция в миреВосьмого апреля агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу шоколадной фабрики Ferrero в городе Арлон, где производилась продукция Kinder, из-за десятков случаев сальмонеллеза.Бельгийские власти установили прямую связь заражений сальмонеллезом с производством на этой фабрике.Меры также коснулись Великобритании и ряда стран Евросоюза, в том числе Испании, Ирландии, Бельгии, Франции, Германии и Люксембурга. Кроме того, некоторые виды продукции отозваны в США, большие шоколадные яйца - в ОАЭ и Катаре, некоторые виды Kinder Surprise было решено отозвать и в Австралии.

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грузия, новости, происшествия, шоколад, национальное агентство продовольствия грузии