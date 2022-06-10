https://sputnik-georgia.ru/20220610/ivanishvili-spokoyno-otnositsya-k-vozmozhnym-sanktsiyam--advokat-267339130.html
Иванишвили спокойно относится к возможным санкциям – адвокат
Иванишвили спокойно относится к возможным санкциям – адвокат
Есть много подвижек и наработок, которые в недалекой перспективе обрадуют доброжелателей и разочаруют недоброжелателей, отметил адвокат 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T17:51+0400
2022-06-10T17:51+0400
2022-06-10T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинский миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Биздина Иванишвили спокойно относится к вопросу возможного введения против него санкций, заявил адвокат бизнесмена Виктор Кипиани.Накануне Европараламент Грузии принял резолюцию, одним из пунктов которой было введение против Иванишвили индивидуальных санкций.Адвокат подчеркнул, что есть много подвижек и наработок вокруг этого дела, которые в недалекой перспективе обрадуют доброжелателей и разочаруют недоброжелателей.При этом, он отметил, что Иванишвили уже практически с 4 марта ощущает на себе санкции, так как не может получить свои деньги от швейцарского банка.Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit Suisse, санкционировал только 4 апреля 2022 года, и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты.Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты" >>По данным представителя Иванишвили, еще 14 апреля его клиент предоставил всю необходимую информацию по возвращению своих вкладов из трастового фонда, однако 19 мая процесс снова остановился, так как представители банка снова потребовали те же документы.По словам представителя, это только одна из двух проблем грузинского миллиардера в отношении Credit Suisse. В частности, Бермудский суд уже решил один вопрос в пользу Иванишвили и его сторона ожидает аналогичного решения по подобному делу, рассматриваемому в Сингапурском суде.Выигранное делоБидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России (в два этапа в 2005 и 2011 годах) Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили может попасть под санкции Запада? Мнение эксперта >>Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, европарламент, санкции
Иванишвили спокойно относится к возможным санкциям – адвокат
17:51 10.06.2022 (обновлено: 18:06 10.06.2022)
Есть много подвижек и наработок, которые в недалекой перспективе обрадуют доброжелателей и разочаруют недоброжелателей, отметил адвокат
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинский миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Биздина Иванишвили спокойно относится к вопросу возможного введения против него санкций, заявил адвокат бизнесмена Виктор Кипиани.
Накануне Европараламент Грузии принял резолюцию, одним из пунктов которой было введение против Иванишвили индивидуальных санкций.
"По моему представлению, как смотрящего изнутри и участвующего в деле, Бидзина Иванишвили очень спокойно подходит к этому вопросу. Он даже смирился, но смирился не с несправедливостью, а легко смирился с этим давлением. Поэтому, я думаю, что лишь используя правые средства, лишь языком закона, лишь посредством справедливости, мы решим это", – заявил Кипиани в эфире телеканала "Имеди".
Адвокат подчеркнул, что есть много подвижек и наработок вокруг этого дела, которые в недалекой перспективе обрадуют доброжелателей и разочаруют недоброжелателей.
При этом, он отметил, что Иванишвили уже практически с 4 марта ощущает на себе санкции, так как не может получить свои деньги от швейцарского банка.
Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit Suisse, санкционировал только 4 апреля 2022 года, и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты.
По данным представителя Иванишвили, еще 14 апреля его клиент предоставил всю необходимую информацию по возвращению своих вкладов из трастового фонда, однако 19 мая процесс снова остановился, так как представители банка снова потребовали те же документы.
По словам представителя, это только одна из двух проблем грузинского миллиардера в отношении Credit Suisse. В частности, Бермудский суд уже решил один вопрос в пользу Иванишвили и его сторона ожидает аналогичного решения по подобному делу, рассматриваемому в Сингапурском суде.
Выигранное дело
Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России (в два этапа в 2005 и 2011 годах) Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.
Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.