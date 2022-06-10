https://sputnik-georgia.ru/20220610/kaladze-rezolyutsiya-evroparlamenta--oskorblenie-gruzinskogo-naroda-267346363.html

Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа

Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа

Если на каждого из нас наложат санкции, страна не включится в войну, заявил генсек правящей партии 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T23:33+0400

2022-06-10T23:33+0400

2022-06-10T23:58+0400

грузия

новости

политика

европарламент

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765398_0:141:1334:891_1920x0_80_0_0_9b72176436444bb8b785f84cdeac7018.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Резолюция Европарламента является прямым оскорблением грузинского народа, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Накануне Европарламент принял резолюцию о ситуации со СМИ в Грузии, в которой раскритиковал власти страны и рекомендовал ввести персональные санкции против экс-премьера Бидзины Иванишвили.При этом он отметил, что Грузия не включится в войну, даже если каждый из ее власти попадет под санкции."Если на каждого из нас наложат санкции, страна не включится в войну. В стране будет мир, произойдет экономическое развитие страны. Пусть те, кто называет себя другом Грузии, сами подключат свои страны к войне, у них лучше нас инфраструктура, сильнее, чем у нас экономика, больше армия. Грузия никогда не отступала, и мы принесли большую жертву ради свободы и в борьбе за независимость", – сказал Каладзе.Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС >>Что касается резолюции Европарламента, в ней говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами.Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия."Неправильная и безосновательная" – депутат о резолюции ЕП по Грузии >>При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что законные чаяния народа Грузии заслуживают этого.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, европарламент, каха каладзе