https://sputnik-georgia.ru/20220610/kaladze-rezolyutsiya-evroparlamenta--oskorblenie-gruzinskogo-naroda-267346363.html
Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа
Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа
Если на каждого из нас наложат санкции, страна не включится в войну, заявил генсек правящей партии 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T23:33+0400
2022-06-10T23:33+0400
2022-06-10T23:58+0400
грузия
новости
политика
европарламент
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765398_0:141:1334:891_1920x0_80_0_0_9b72176436444bb8b785f84cdeac7018.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Резолюция Европарламента является прямым оскорблением грузинского народа, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.Накануне Европарламент принял резолюцию о ситуации со СМИ в Грузии, в которой раскритиковал власти страны и рекомендовал ввести персональные санкции против экс-премьера Бидзины Иванишвили.При этом он отметил, что Грузия не включится в войну, даже если каждый из ее власти попадет под санкции."Если на каждого из нас наложат санкции, страна не включится в войну. В стране будет мир, произойдет экономическое развитие страны. Пусть те, кто называет себя другом Грузии, сами подключат свои страны к войне, у них лучше нас инфраструктура, сильнее, чем у нас экономика, больше армия. Грузия никогда не отступала, и мы принесли большую жертву ради свободы и в борьбе за независимость", – сказал Каладзе.Президент Грузии прервала визит в Европу – отказ правительства и критическая резолюция ЕС >>Что касается резолюции Европарламента, в ней говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами.Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия."Неправильная и безосновательная" – депутат о резолюции ЕП по Грузии >>При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что законные чаяния народа Грузии заслуживают этого.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765398_0:16:1334:1017_1920x0_80_0_0_dd0d1d444031917aa6b0faaea63f047f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, европарламент, каха каладзе
Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа
23:33 10.06.2022 (обновлено: 23:58 10.06.2022)
Если на каждого из нас наложат санкции, страна не включится в войну, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Резолюция Европарламента является прямым оскорблением грузинского народа, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Накануне Европарламент принял резолюцию о ситуации со СМИ в Грузии, в которой раскритиковал власти страны и рекомендовал ввести персональные санкции против экс-премьера Бидзины Иванишвили.
"То, что мы услышали вчера и увидели в виде резолюции, постыдно. Это было прямым оскорблением грузинского народа", – сказал Каладзе.
При этом он отметил, что Грузия не включится в войну, даже если каждый из ее власти попадет под санкции.
"Если на каждого из нас наложат санкции, страна не включится в войну. В стране будет мир, произойдет экономическое развитие страны. Пусть те, кто называет себя другом Грузии, сами подключат свои страны к войне, у них лучше нас инфраструктура, сильнее, чем у нас экономика, больше армия. Грузия никогда не отступала, и мы принесли большую жертву ради свободы и в борьбе за независимость", – сказал Каладзе.
Что касается резолюции Европарламента, в ней говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами.
Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.
При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что законные чаяния народа Грузии заслуживают этого.