https://sputnik-georgia.ru/20220610/sbornaya-gruzii-po-futbolu-tretiy-match-podryad-vyigrala-s-krupnym-schetom-267315086.html
Сборная Грузии по футболу третий матч подряд выиграла с крупным счетом
Сборная Грузии по футболу третий матч подряд выиграла с крупным счетом
Следующую игру сборная Грузии проведет в Тбилиси 12 июня с командой Болгарии 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T00:53+0400
2022-06-10T00:53+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сборная Грузии победила с крупным счетом в третьем матче Лиги наций 2022-23 против команды Северной Македонии со счетом 3:0.В Скопье грузинская команда приехала в ранге лидера группы С4 после побед над сборными Гибралтара (4:0) и Болгарии (5:2)В первом тайме не удалось открыть, несмотря на усилия обеих команд, первый тайм закончился без голов.С начала второго тайма инициативу в свои руки взяли грузинские футболисты, но после ударов Давиташвили и Хочолавы мяч немного пролетел мимо ворот соперника.Сборная Грузии по футболу крупно победила во втором матче – на этот раз Болгарию >>На 52-й минуте Буду Цитаишвили сделал точнейший пас на своего тезку Буду Зивзивадзе, который точно пробил с касания и счет стал 1:0 в пользу Грузии.Ровно через 10 минут Хвича Кварацхелия забил дальним ударом и стал лучшим бомбардиром сборной в турнире с тремя голами.Третий мяч был забит уже под занавес матча, на 84 минуте. С подачи Квеквескири со штрафного забил Китеишвили встретился с в нужном месте и 3:0 в пользу Грузии.Сборная Грузии по футболу разгромила команду Гибралтара >>Таким образом, сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Отметим, что грузинские футболисты уже не проигрывают семь матчей подряд.В другом матче группы болгары сыграли вничью 1:1 с командой Гибралтара. В турнирной таблице лидирует сборная Грузии (9 очков). Далее следуют команды Северной Македонии (4), Болгарии (2) и Гибралтара (1).Следующую игру сборная Грузии проведет в Тбилиси 12 июня с командой Болгарии.
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грузия, новости, спорт, буду зивзивадзе, хвича кварацхелия, лига наций уефа, македония, сборная грузии по футболу, футбол
Сборная Грузии по футболу третий матч подряд выиграла с крупным счетом
00:53 10.06.2022 (обновлено: 01:13 10.06.2022)
Следующую игру сборная Грузии проведет в Тбилиси 12 июня с командой Болгарии
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сборная Грузии победила с крупным счетом в третьем матче Лиги наций 2022-23 против команды Северной Македонии со счетом 3:0.
В Скопье грузинская команда приехала в ранге лидера группы С4 после побед над сборными Гибралтара (4:0) и Болгарии (5:2)
В первом тайме не удалось открыть, несмотря на усилия обеих команд, первый тайм закончился без голов.
С начала второго тайма инициативу в свои руки взяли грузинские футболисты, но после ударов Давиташвили и Хочолавы мяч немного пролетел мимо ворот соперника.
На 52-й минуте Буду Цитаишвили сделал точнейший пас на своего тезку Буду Зивзивадзе, который точно пробил с касания и счет стал 1:0 в пользу Грузии.
Ровно через 10 минут Хвича Кварацхелия забил дальним ударом и стал лучшим бомбардиром сборной в турнире с тремя голами.
Третий мяч был забит уже под занавес матча, на 84 минуте. С подачи Квеквескири со штрафного забил Китеишвили встретился с в нужном месте и 3:0 в пользу Грузии.
Таким образом, сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Отметим, что грузинские футболисты уже не проигрывают семь матчей подряд.
В другом матче группы болгары сыграли вничью 1:1 с командой Гибралтара. В турнирной таблице лидирует сборная Грузии (9 очков). Далее следуют команды Северной Македонии (4), Болгарии (2) и Гибралтара (1).
Следующую игру сборная Грузии проведет в Тбилиси 12 июня с командой Болгарии.