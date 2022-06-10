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Все билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси распроданы

Все билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси распроданы

Игра состоится 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2 10.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-10T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Билеты на предстоящий матч Лиги наций 2022-23 между сборными Грузии и Болгарии, который пройдет на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, полностью раскуплены.Игра состоится 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.Билеты можно было приобрести как в кассе у стадиона, которая открылась в пятницу, так и на сайте продажи билетов tkt.ge.Шаг к чемпионату Европы – тренер сборной Грузии о победе над сборной Северной Македонии >>Футбольный стадион "Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе" вмещает 54 139 зрителей.Сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом, и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Накануне грузины победили команду Северной Македонии со счетом 3:0.Сборная Грузии по футболу третий матч подряд выиграла с крупным счетом >>В другом матче группы болгары сыграли вничью 1:1 с командой Гибралтара. В турнирной таблице лидирует сборная Грузии (9 очков). Далее следуют команды Северной Македонии (4), Болгарии (2) и Гибралтара (1).В последнее время грузинские футболисты балуют своих болельщиков. Они выиграли уже семь матчей подряд.

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