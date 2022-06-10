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Все билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси распроданы
Все билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси распроданы
Игра состоится 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2 10.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-10T19:36+0400
2022-06-10T19:36+0400
2022-06-10T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Билеты на предстоящий матч Лиги наций 2022-23 между сборными Грузии и Болгарии, который пройдет на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, полностью раскуплены.Игра состоится 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.Билеты можно было приобрести как в кассе у стадиона, которая открылась в пятницу, так и на сайте продажи билетов tkt.ge.Шаг к чемпионату Европы – тренер сборной Грузии о победе над сборной Северной Македонии >>Футбольный стадион "Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе" вмещает 54 139 зрителей.Сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом, и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Накануне грузины победили команду Северной Македонии со счетом 3:0.Сборная Грузии по футболу третий матч подряд выиграла с крупным счетом >>В другом матче группы болгары сыграли вничью 1:1 с командой Гибралтара. В турнирной таблице лидирует сборная Грузии (9 очков). Далее следуют команды Северной Македонии (4), Болгарии (2) и Гибралтара (1).В последнее время грузинские футболисты балуют своих болельщиков. Они выиграли уже семь матчей подряд.
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+74956456601
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грузия, новости, спорт, болгария, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Все билеты на матч Грузия-Болгария в Тбилиси распроданы
19:36 10.06.2022 (обновлено: 19:55 10.06.2022)
Игра состоится 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Билеты на предстоящий матч Лиги наций 2022-23 между сборными Грузии и Болгарии, который пройдет на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, полностью раскуплены.
Игра состоится 12 июня в 20:00 по местному времени. Первый матч против Болгарии Грузия выиграла со счетом 5:2.
Билеты можно было приобрести как в кассе у стадиона, которая открылась в пятницу, так и на сайте продажи билетов tkt.ge.
Футбольный стадион "Динамо Арена имени Бориса Пайчадзе" вмещает 54 139 зрителей.
Сборная Грузии первые три матча в группе С4 выиграла с крупным счетом, и уверенно занимает первое место с разницей мячей 12:2. Накануне грузины победили команду Северной Македонии со счетом 3:0.
В другом матче группы болгары сыграли вничью 1:1 с командой Гибралтара. В турнирной таблице лидирует сборная Грузии (9 очков). Далее следуют команды Северной Македонии (4), Болгарии (2) и Гибралтара (1).
В последнее время грузинские футболисты балуют своих болельщиков. Они выиграли уже семь матчей подряд.