https://sputnik-georgia.ru/20220611/skolko-shtrafov-vypisano-za-god-za-narushenie-antimonopolnogo-zakona-v-gruzii-267348371.html
Сколько штрафов выписано за год за нарушение антимонопольного закона в Грузии
Сколько штрафов выписано за год за нарушение антимонопольного закона в Грузии
Больше всего штрафов было выписано по итогам проверки бесплатных столовых для социально незащищенных 11.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-11T12:19+0400
2022-06-11T12:19+0400
2022-06-11T12:19+0400
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новости
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агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Агентство конкуренции Грузии в результате изучения отдельных фактов выписало штрафы на сумму в размере 58 тысяч лари, говорится в ежегодном отчете ведомства, представленном в парламент.Согласно отчету, штраф на сумму 40 тысяч лари агентство выписало по итогам проверки бесплатных столовых для социально незащищенных.Причина штрафа – слаженное действие компаний в объявленных государством закупок услуг, что проявилось в разделении рынка на территории.Вуз оштрафовали в Грузии за покупку госпиталя >>Еще один штраф в размере 2 750 лари был выписан за незаконное использование логотипа и сертификата компаниями, предоставляющими услуги переводчиков.Также компания выписала один штраф в размере 15 тысяч лари за несообщение о слиянии.Компания в 2021 году начала проверку еще по двум делам: о конкуренции в бюро переводов и слиянии страховой компании и госпитального сектора в регионе Квемо Картли.Наценка на топливо и конкуренция: что происходит на топливном рынке Грузии? >>Помимо выписывания штрафов в 2021 году компания начала исследование двух рынков, провела несколько исследований по конкуренции и выдало 14 рекомендаций по улучшений конкурентной среды на рынках.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии
Сколько штрафов выписано за год за нарушение антимонопольного закона в Грузии
Больше всего штрафов было выписано по итогам проверки бесплатных столовых для социально незащищенных
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Агентство конкуренции Грузии в результате изучения отдельных фактов выписало штрафы на сумму в размере 58 тысяч лари, говорится в ежегодном отчете ведомства, представленном в парламент.
Согласно отчету, штраф на сумму 40 тысяч лари агентство выписало по итогам проверки бесплатных столовых для социально незащищенных.
Причина штрафа – слаженное действие компаний в объявленных государством закупок услуг, что проявилось в разделении рынка на территории.
Еще один штраф в размере 2 750 лари был выписан за незаконное использование логотипа и сертификата компаниями, предоставляющими услуги переводчиков.
Также компания выписала один штраф в размере 15 тысяч лари за несообщение о слиянии.
Компания в 2021 году начала проверку еще по двум делам: о конкуренции в бюро переводов и слиянии страховой компании и госпитального сектора в регионе Квемо Картли.
Помимо выписывания штрафов в 2021 году компания начала исследование двух рынков, провела несколько исследований по конкуренции и выдало 14 рекомендаций по улучшений конкурентной среды на рынках.