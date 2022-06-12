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День Святого Духа или Духов день 2022: традиции и приметы праздника

День Святого Духа или Духов день 2022: традиции и приметы праздника

День Святого Духа или Духов день православные празднуют на 51-й день после Пасхи —в 2022-м праздник выпадает на 12 июня 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T09:36+0400

2022-06-12T09:36+0400

2022-06-12T10:04+0400

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Праздник, посвященный Святому Духу — Третьей Ипостаси Триединого Бога, постоянной даты в церковном календаре не имеет - ежегодно его отмечают в понедельник, на следующий день после Троицы.В отличие от православной церкви, католическая празднует День Святого Духа вместе с Троицей - на 50-й день после Пасхи.Что за праздник День Святого Духа, о его традициях и приметах читайте в материале Sputnik Грузия.День Святого ДухаЕвангелие повествует, что на 50-й день после Пасхи на учеников Спасителя сошел Святой Дух – он наделил их способностью говорить на разных языках и исцелять больных, чтобы они смогли проповедовать Слово Божье и распространять новую веру в разных странах.Третья ипостась Святой Троицы — Святой Дух, видимым образом был явлен миру на 50-й день после Пасхи — шумом с неба, ветром, огненными языками пламени. В честь этого явления и установлен Духов день на следующий день после Святой Троицы.В Сионской горнице, где апостолы постоянно молились после Вознесения Спасителя, в третьем часу дня начался шум с неба, как от сильной бури, и на каждого из апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков, который наполнил их души Собою.С момента сошествия Святого Духа ученики Христа стали говорить на разных языках мира и наделенные Господом даром пророчествовать, исцелять и нести людям Истину апостолы разошлись по миру и проповедовали в самых дальних его уголках.Поэтому Духов день считается днем рождения Церкви.Традиции праздникаДухов день - праздник, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции. До принятия христианства на Руси перед началом лета праздновали день рождения матушки-земли, поэтому народные традиции в День Святого Духа запрещали трогать землю.В старину считали, что в Духов день Земля беременна будущим урожаем, поэтому запрещалось работать на земле, даже втыкать в нее колья.Женщины в Духов день, по традиции, выполняли обряд кормления земли. По старинной традиции, под вечер они устраивали в поле праздничный обед, время от времени раскладывали по полю маленькие кусочки еды, присыпая их сверху землей. Люди верили, что, "прикармливая" землю, они усиливают плодородие.В День Святого Духа обходили крестным ходом распаханные поля — это традиция свидетельствовала о переплетении языческих и христианских начал праздника. Крестным ходом люди призывали благословение на Землю-именинницу, которая в ответ дарила богатый урожай зерновых.В Духов день нельзя шить, стирать, убирать и так далее.В Духов день на Руси, по традиции, поминали добрым словом всех усопших христиан, особенно умерших на чужбине без покаяния и отпевания, и ставили свечку за упокой души.В День Святого Духа прихожане забирали из храма освященные березовые ветки и ставили дома рядом с иконами. Эта традиция сохранилась по сей день. Люди верили, что в Духов день на землю слетаются души умерших и садятся на березовые ветки.По традиции, в День Святого Духа собирали букеты из целебных трав — мяты, осоки, мелиссы, и освящали в церкви. Люди считали, что травы, освященные в храме, обладают особой силой.Сохранилась традиция собираться всей семьей на Духов день за богато накрытым столом – по обычаю в этот день угощались блинами, пирогами с различной начинкой. Праздничную трапезу иногда проводили на природе.Особых запретов на Святой праздник Духов день Церковь не налагает — священнослужители считают, что истинно верующий прихожанин обязательно найдет время, чтобы посетить службу и прочесть молитву.Приметы на Духов деньВ старину верили, что в Духов день русалки выходили из воды и качались на ветвях березы или ивы. Есть примета - там, где ступала босая ножка русалки, трава начинала расти зеленее и гуще. Поэтому молодежь выходила ночью "гонять русалок" — они бегали по лугам, стегая воздух березовыми прутьями.Умываться холодной колодезной или чистой речной водой – хорошая примета. Старинная традиция смывала все хвори, которые нечисть могла наслать на человека.На Духов день гадали на будущее —девушки из ветвей и травы плели венки и бросали их в воду: поплывет — к счастью, потонет — к несчастью.По приметам, какая погода будет в праздник, такая и будет держаться последующие шесть недель. В старину считали, что лето начиналось в Духов день.Плохая примета бегать в Духов день — можно убежать от своей судьбы. А если пройтись утром в День Святого Духа босиком по росе, то можно встречу со счастьем приблизить.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220610/chto-nelzya-delat-na-troitsu-2022-traditsii-i-primety-prazdnika-267329492.html

https://sputnik-georgia.ru/20220509/kakogo-chisla-pravoslavnaya-troitsa-2022-tserkovnyy-kalendar-266543480.html

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