https://sputnik-georgia.ru/20220613/bastuyuschie-rabotniki-borzhomi-vstretili-zayavlenie-premera-aplodismentami-267418202.html

Бастующие работники "Боржоми" встретили заявление премьера аплодисментами

Бастующие работники "Боржоми" встретили заявление премьера аплодисментами

Бастующие уверены, что те 50 работников, которые были незаконно уволены, вернутся на свои места 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T19:22+0400

2022-06-13T19:22+0400

2022-06-13T19:22+0400

грузия

новости

общество

"боржоми"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251766820_0:30:1300:761_1920x0_80_0_0_12a079574215bbc554404fbffe557bce.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Бастующие в течение двух недель работники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" встретили аплодисментами заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что все сотрудники заводов добьются справедливости, заявили Sputnik в Профсоюзе LABOR.Как заявил Ираклий Гарибашвили в понедельник, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании, и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости.По его словам, бастующие надеются на конструктивный диалог и выполнение требований."Мы доверяем премьеру. Мы верим, что те 50 работников, которые были незаконно уволены, вернутся на свои места,"- сказал один из бастующих.Сегодня же руководство компании IDS BORJOMI International опубликовало заявление, согласно которому компания-владелец заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" безвозмездно передаст долю в 7,73% правительству Грузии.Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер >>Согласно договоренности, у контролирующего акционера IDS BORJOMI International больше не будет функций контроля. Представительство контролирующего акционера в совете директоров IDS BORJOMI International сократится с восьми до двух. Председателем совета директоров станет представитель правительства Грузии.В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета были заморожены.Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки >>На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi Georgia стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, "боржоми"