https://sputnik-georgia.ru/20220613/pravitelstvo-gruzii-stanet-sovladeltsem-borzhomi---premer-267403598.html

Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер

Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер

Компания объявила о готовности передать часть своей доли правительству Грузии из-за финансовых проблем 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T14:20+0400

2022-06-13T14:20+0400

2022-06-13T14:45+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

"боржоми"

ids borjomi georgia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_0:50:1280:771_1920x0_80_0_0_c70514b9ffbb1241c40b46587946d375.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.Премьер отметил, что вскоре правительство станет совладельцем "нашего национального богатства, гордости"."И все проблемы, которые возникли у "Боржоми" и его сотрудников в оперировании, управлении, в целом в функционировании будут решены", – отметил Гарибашвили. Этот вопрос, по его словам, власти Грузии обговорили с международными партнерами, консультации были в том числе с регуляторами в Великобритании. Комментируя тему увольнения 50 сотрудников заводов "Боржоми", премьер сказал, что после того, как правительство Грузии станет совладельцем компании, члены Кабмина активнее подключатся к решению этой проблемы. При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости. "Все их справедливые требования должны быть удовлетворены", – сказал Гарибашвили. Премьер поручил министрам экономики и здравоохранения решить проблему как можно быстрее.В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета заморожены. Работники заводов "Боржоми" намерены прибыть для протеста в Тбилиси>>На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере. В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi Georgia стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине. Это проблема государства - омбудсмен Грузии о ситуации на заводах "Боржоми">>С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, "боржоми", ids borjomi georgia