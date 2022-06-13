https://sputnik-georgia.ru/20220613/biznes-v-gruzii-chislo-rabotayuschikh-i-srednie-zarplaty-267384289.html

Бизнес в Грузии: число работающих и средние зарплаты

Бизнес в Грузии: число работающих и средние зарплаты

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за первый квартал 2022 года составила 1 479,7 лари (477 доллара), что на 192,6 лари больше, чем в прошлом году 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T09:01+0400

2022-06-13T09:01+0400

2022-06-13T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в первом квартале 2022 года в Грузии составило 673,6 тысячи человек, что на 8,2% больше, чем в январе-марте 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.Из общего количества занятых 57,2% составляют мужчины, а 42,8% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 8,7% и составило 637,1 тысячи человек. Расходы на персонал в первом квартале составили 2,9 миллиарда лари, что больше на 25,7% аналогичного показателя за 2021 год, говорится в сообщении.Инвестиции в Грузию выросли в разы – данные статистики >>Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составляет 1 479,7 лари (477 доллара), что на 192,6 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составляет 1 186,8, что на 168,2 лари больше, чем за январь-март 2021 года.За первый квартал 2022 года в Грузии общий оборот предприятий составил 38,6 миллиарда лари, что на 33,2% больше, чем в январе-марте 2021 года.Безработица в Грузии выросла в первом квартале 2022 года >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 14,1 миллиарда лари, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Рост ВВП Грузии в первом квартале 2022 года составил 14,4% по сравнению с январем-мартом 2021 года.

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