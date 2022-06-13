https://sputnik-georgia.ru/20220613/bolshinstvo-zhiteley-gruzii-protiv-antirossiyskikh-sanktsii--dannye-oprosa-267427599.html

Большинство жителей Грузии против антироссийских санкций – данные опроса

Большинство жителей Грузии против антироссийских санкций – данные опроса

Большинство опрошенных жителей страны - 83,6% - ответили, что Грузия не должна ввязываться в войну 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T23:37+0400

2022-06-13T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Согласно результатам опроса населения, 69,8% респондентов считают, что правительство "Грузинской мечты" поступило правильно, не присоединившись к экономическим санкциям против России, которые нанесли бы серьезный ущерб экономике и населению самой Грузии.Опрос был проведен Международным центром общественного мнения и бизнеса GORBI по заказу телекомпании Imedi 2-7 июня текущего года. В масштабах Грузии по телефону был опрошен 1001 респондент. Погрешность составляет +/- 3%.С этим шагом правительства не согласны 27,1% опрошенных, а 3,1% не смогли ответить на вопрос.Представитель Патриархии: решение не ввязывать Грузию в войну - правильное >>Кроме того, 77,6% опрошенных согласны с политикой "Грузинской мечты" не втягивать Грузию в российско-украинскую войну. На вопрос отрицательно ответили 20,8% респондентов, с ответом не смогли определиться 1,6%.Согласно исследованию Gorbi, на вопрос: кто больше всего заинтересован в открытии второго фронта с Россией в Грузии?, ответы распределились следующим образом:На вопрос: "Какой должна быть позиция Грузии, если Запад потребует от нее присоединения к войне против России?", большинство – 83,6% - ответили, что Грузия не должна ввязываться в войну. 11,5% считают, что страна может быть вовлечена в войну, и лишь 4,9% не смогли ответить на вопрос.На вопрос: "Часть оппозиции просит Запад ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты", вы согласны?" - утвердительно ответили лишь 28,9% опрошенных. Несогласие выразили 66,2% респондентов, а 4,9% не определились с ответом.Кобахидзе: санкции против Иванишвили – это санкции против грузинского народа >>На вопрос: "Насколько сегодня Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС?", 85,9% опрошенных ответили, что "заслуживает", 10,9% считают, что "не заслуживает", и 3,2% не смогли ответить.Также, по результатам опроса, 64,4% респондентов считают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили справедливо отбывает наказание. Не согласны с заключением третьего президента 19,3%, и 16,3% говорят, что не знают, или отказываются отвечать.

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