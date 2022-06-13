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Государство получит 7,73% доли "Боржоми"
Государство получит 7,73% доли "Боржоми"
Председателем совета директоров IDS BORJOMI International станет представитель правительства Грузии 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T15:45+0400
2022-06-13T15:45+0400
2022-06-13T15:55+0400
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
"боржоми"
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Компания-владелец заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" безвозмездно передаст долю в 7,73% правительству Грузии, говорится в заявлении компании, обнародованном в грузинских СМИ.О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Согласно договоренности, у контролирующего акционера IDS BORJOMI International больше не будет функций контроля. Представительство контролирующего акционера в совете директоров IDS BORJOMI International сократится с восьми до двух. Председателем совета директоров станет представитель правительства Грузии. Сделка, как отметил премьер Грузии, была оформлена с полным соблюдением норм международного права. Власти обговорили вопрос с международными партнерами.В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета были заморожены.Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер>>Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.Пока что, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi Georgia стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.Это проблема государства - омбудсмен Грузии о ситуации на заводах "Боржоми">>С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, "боржоми"
Государство получит 7,73% доли "Боржоми"
15:45 13.06.2022 (обновлено: 15:55 13.06.2022)
Председателем совета директоров IDS BORJOMI International станет представитель правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Компания-владелец заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" безвозмездно передаст долю в 7,73% правительству Грузии, говорится в заявлении компании, обнародованном в грузинских СМИ.
О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Согласно договоренности, у контролирующего акционера IDS BORJOMI International больше не будет функций контроля.
Представительство контролирующего акционера в совете директоров IDS BORJOMI International сократится с восьми до двух. Председателем совета директоров станет представитель правительства Грузии.
Сделка, как отметил премьер Грузии, была оформлена с полным соблюдением норм международного права. Власти обговорили вопрос с международными партнерами.
В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета были заморожены.
Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.
На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.
Пока что, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.
Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi Georgia стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.
С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.