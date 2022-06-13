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https://sputnik-georgia.ru/20220613/gosudarstvo-poluchil-773-doli-borzhomi-267413560.html
Государство получит 7,73% доли "Боржоми"
Государство получит 7,73% доли "Боржоми"
Председателем совета директоров IDS BORJOMI International станет представитель правительства Грузии 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T15:45+0400
2022-06-13T15:55+0400
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
"боржоми"
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Компания-владелец заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" безвозмездно передаст долю в 7,73% правительству Грузии, говорится в заявлении компании, обнародованном в грузинских СМИ.О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Согласно договоренности, у контролирующего акционера IDS BORJOMI International больше не будет функций контроля. Представительство контролирующего акционера в совете директоров IDS BORJOMI International сократится с восьми до двух. Председателем совета директоров станет представитель правительства Грузии. Сделка, как отметил премьер Грузии, была оформлена с полным соблюдением норм международного права. Власти обговорили вопрос с международными партнерами.В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета были заморожены.Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер&gt;&gt;Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.Пока что, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi Georgia стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.Это проблема государства - омбудсмен Грузии о ситуации на заводах "Боржоми"&gt;&gt;С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, "боржоми"

Государство получит 7,73% доли "Боржоми"

15:45 13.06.2022 (обновлено: 15:55 13.06.2022)
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкМинеральная вода "Боржоми"
Минеральная вода Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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Председателем совета директоров IDS BORJOMI International станет представитель правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Компания-владелец заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" безвозмездно передаст долю в 7,73% правительству Грузии, говорится в заявлении компании, обнародованном в грузинских СМИ.
О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Согласно договоренности, у контролирующего акционера IDS BORJOMI International больше не будет функций контроля.
Представительство контролирующего акционера в совете директоров IDS BORJOMI International сократится с восьми до двух. Председателем совета директоров станет представитель правительства Грузии.
Сделка, как отметил премьер Грузии, была оформлена с полным соблюдением норм международного права. Власти обговорили вопрос с международными партнерами.
В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета были заморожены.
Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер>>
Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.
На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.
Пока что, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.
Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi Georgia стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.
Это проблема государства - омбудсмен Грузии о ситуации на заводах "Боржоми">>
С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
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