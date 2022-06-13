https://sputnik-georgia.ru/20220613/gosudarstvo-poluchil-773-doli-borzhomi-267413560.html

Государство получит 7,73% доли "Боржоми"

Государство получит 7,73% доли "Боржоми"

Председателем совета директоров IDS BORJOMI International станет представитель правительства Грузии 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T15:45+0400

2022-06-13T15:45+0400

2022-06-13T15:55+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

"боржоми"

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Компания-владелец заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" безвозмездно передаст долю в 7,73% правительству Грузии, говорится в заявлении компании, обнародованном в грузинских СМИ.О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Согласно договоренности, у контролирующего акционера IDS BORJOMI International больше не будет функций контроля. Представительство контролирующего акционера в совете директоров IDS BORJOMI International сократится с восьми до двух. Председателем совета директоров станет представитель правительства Грузии. Сделка, как отметил премьер Грузии, была оформлена с полным соблюдением норм международного права. Власти обговорили вопрос с международными партнерами.В конце апреля стало известно о серьезных финансовых проблемах в IDS Borjomi Georgia, вплоть до того, что ее счета были заморожены.Правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми" – премьер>>Работники заводов по розливу минеральной воды 31 мая объявили бессрочную забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.Пока что, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi Georgia стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.Это проблема государства - омбудсмен Грузии о ситуации на заводах "Боржоми">>С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, "боржоми"