https://sputnik-georgia.ru/20220613/gruziya-nachala-razvorot-k-suverenitetu-267415772.html

Грузия начала разворот к суверенитету

Грузия начала разворот к суверенитету

Грузия проявляет все больше самостоятельности в своей внешней политике, двигаясь к настоящему суверенитету, считает главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно... 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T16:55+0400

2022-06-13T16:55+0400

2022-06-13T17:00+0400

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9 июня 2022 года произошли два события, которые послужат алгоритмом при проектировании обновлённого внешнеполитического курса Грузии.Первое: в прошлый четверг, 9 июня, президент России Владимир Путин в непосредственной беседе с молодыми предпринимателями непреднамеренно сформировал главный принцип, который не меняется со сменой миропорядка, будь то Вестфальский, Венский, Версальский, Ялтинско-Постдамский, Постсоветский или новый Многополярный миропорядок, а именно:- мир стремительно меняется… страна - или суверенная, или колония, промежуточного состояния не существует;- если страна (группа стран) не способна принимать суверенные решения, это - колония, а колония не имеет исторических перспектив, шансов выжить в жёсткой геополитической борьбе;- суверенитет страны складывается из нескольких взаимосвязанных составляющих: 1 - военно-политический суверенитет, 2 - экономический суверенитет; 3 - технологический суверенитет, 4 - общественный суверенитет.В прошлый четверг, 9 июня, Европарламент принял антигрузинскую Резолюцию "Нарушение свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", содержащую беспрецедентную клевету на грузинское правительство, призыв к введению санкций против основателя правящей партии "Грузинская мечта", бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, но не содержащую призыва к предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.Радикальная оппозиция в Грузии не только поддержала эту Резолюцию, но практически является её соавтором - дезинформацию, которая легла в её основу - что в Грузии дискриминация журналистов, ЛГБТ и Народного защитника, что менеджер телекомпании Саакашвили осуждён на 3,5 года тюрьмы по сомнительному обвинению, а сам Саакашвили подвергается в тюрьме ненадлежащему обращению и лишён медицинской помощи, что Иванишвили имеет личные деловые связи с Кремлем и др. - сообщили в Брюссель именно маргинальные лидеры оппозиции. И как всегда, в унисон с маргинальной оппозицией против грузинского правительства выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Для справки: вышеуказанная Резолюция была разработана депутатами Европарламента Мириам Лексманн, Свеном Миксером, Петрасом Аустревичюсом, Маркетой Грегоровой, Анной Фотыга и Мигелем Урбаном Креспо, на заседании также выступили депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс, Марина Кальюранд, Карин Карлсбро, Виола фон Крамон-Таубадель, Йоахим Кухс, Ричард Ярнецки, Питер Поллак и Андреа Коззолино. Эти фамилии в Грузии - на слуху у всех, вместе с "Группой друзей Грузии" из Конгресса США, а также группой западных политтехнологов, они "почему-то" являются опекунами Грузии, а также Украины. Почему - узнаем, если 23-24 июня на саммите лидеров стран-членов Евросоюза Грузии не предоставят статус кандидата в члены ЕС. Грузинское правительство молчать не станет и, скорее всего, предаст огласке скандальную информацию о созданной Саакашвили незаконной коррупционной сети иностранных лоббистов, которая, кроме европейских и американских парламентариев, охватывает некоторых представителей западного дипкорпуса в Грузии. Не исключено, что будут названы даже конкретные суммы, перечисленные "друзьям Грузии" по указанию Саакашвили партийными "кассирами" экс-правящего "Национального движения" с целью блокировать процесс сближения Грузии с ЕС, спровоцировать недовольство населения и организовать очередной "цветной" госпереворот в Грузии. Беспорядки, устроенные на днях студентами в Тбилисском госуниверситете, это старая увертюра, ведь так бывало не раз…Таким образом, сегодня Грузия после почти двадцатилетнего пребывания в унизительном колониальном состоянии начала разворот к суверенитету.Страна начала принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики - отказалась открыть "Второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии, присоединиться к антироссийским экономическим санкция, выпустить Саакашвили из тюрьмы и отправить за рубеж, закрыть глаза на миллионные хищения в главной оппозиционной телекомпании "Рустави 2", подчинить судебную систему западным инструкторам, провести перевыборы и попрать грузинскую Конституцию, как требовало Соглашение Шарля Мишеля.Да, Грузия вряд ли скоро сможет обеспечить себе "экономический суверенитет" и "технологический суверенитет" - вторую и третью составляющую суверенитета страны по словам Путина, но уже сегодня в состоянии обеспечить себе первую и четвёртую составляющую - "военно-политический суверенитет", то есть, по словам Путина, "когда важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность", и "общественный суверенитет" - "способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач, это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории". А оттуда - недалеко и до восстановления государственного суверенитета Грузии - распространение юрисдикции центральной власти на всю территорию государства.Да что там, маленькая Грузия - по пальцам можно перечесть страны мира, которые в одиночку могут обеспечить себе все четыре перечисленные Путиным составляющие суверенитета страны одновременно. Поэтому Путин и упоминает о "группе стран" ("…если страна (группа стран) не способна принимать суверенные решения…" - см. выше), то есть - косвенно указывает на необходимость объединения в союзы для несамодостаточных стран, чтобы не превратиться в колонии и "выжить в жёсткой геополитической борьбе". Но обеспечить себе суверенитет, "способность принимать суверенные решения", по словам Путина, должна "любая страна, любой народ, любой этнос".Все остальное для Грузии, имеющей развитые экономические связи с Россией, "дело техники", то есть - договоренностей, при условии, что Грузию за столом переговоров должны представлять политики без шлейфа прошлых обязательств и ошибочных позиций, не связанные с войнами, устремлённые на перспективу, без страхов и комплексов. Грузия, которую 20 лет "кормили завтраками" про НАТО и ЕС, потом стали унижать, а в конце оболгали - сначала киевская власть, а сейчас - Европарламент, получит большие дивиденды от России, если продолжит нынешнюю адекватную линию поведения, ориентированную на собственные национальные интересы. Россия, на примере урегулирования отношений с Грузией, продемонстрирует Украине и Западу свою открытость, дипломатическую гибкость и готовность к компромиссам...Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220611/rezolyutsiya-evroparlamenta-oskorbitelna-no-ni-na-chto-ne-vliyaet---garibashvili-267354028.html

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2022

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

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