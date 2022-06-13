https://sputnik-georgia.ru/20220613/k-chemu-priveli-by-sanktsii-gruzii-protiv-rossii-267410340.html

К чему привели бы санкции Грузии против России?

К чему привели бы санкции Грузии против России?

Премьер подчеркнул, что страны Евросоюза продолжают экономические отношения с Россией и ежедневно платят ей 1 миллиард долларов 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T15:29+0400

2022-06-13T15:29+0400

2022-06-13T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Если бы правительство не проявило дальновидность и не проводило основанную на национальных интересах политику, то в Грузии сегодня не было бы ничего, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.По его словам, введение санкций против России означало бы прекращение экономических отношений с северным соседом, чего не делали страны Запада."Миллион наших сограждан живет в России. Кто-то помнит, как эти люди трудятся, как работают в России? Какая судьба их ждет? Не говоря уже о том, какая судьба ждет четыре миллиона наших граждан, проживающих в нашей стране?" – заявил Гарибашвилли.Премьер также напомнил, что в то время как безответственные оппоненты критикуют правительство, Евросоюз ежедневно платить России 1 миллиард долларов."С начала войны до сегодняшнего дня в Россию поступило 90 миллиардов долларов в результате торговли России с Европой, которая существует по сей день", – отметил Гарибашвили.Он подчеркнул, что у Грузии тоже есть национальные интересы. При этом он добавил, что власти Грузии будут задавать эти вопросы еще громче.Гарибашвили также напомнил о заявлениях представителей украинских властей об открытие второго фронта в Грузии. По словам премьера, в эту кампанию была включена крупнейшая грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" вместе со своими сателлитными партиями.Критическая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты">>"Это пятая колона, которая круглосуточно борется с национальными интересами нашей страны, с нашей государственностью", – отметил Гарибашвили.К открытию второго фронта Грузию открыто призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже этот призыв повторили и другие представители власти Украины.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Гарибашвили: второго фронта не будет – Грузия думает об интересах своей страны>>Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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политика, грузия, новости, владимир путин, украина, европа, совет европы, ираклий гарибашвили