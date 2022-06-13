https://sputnik-georgia.ru/20220613/moshenniki-zarabotali-polmilliona-evro-na-meditsinskikh-maskakh-267406400.html

Мошенники заработали полмиллиона евро на медицинских масках

Мошенники заработали полмиллиона евро на медицинских масках

Обвиняемый не доставил товар заказчикам и присвоил денежные средства, перечисленные на банковский счет 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T15:22+0400

2022-06-13T15:22+0400

2022-06-13T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление и выявила факт легализации незаконного дохода в размере 500 тысяч евро, говорится в сообщении на сайте ведомства.Уголовное преследование начато в отношении двух физических и одного юридического лица.По данным следствия, гражданин Австрии с целью присвоения крупной суммы денег, убедил представителей чешской компании, желающих приобрести медицинские маски, а также граждан, проживающих в Германии, в своей возможности поставить необходимые товары.Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег >>Согласно достигнутой между сторонами договоренности, в марте 2020 года чешская компания перечислила на банковский счет компании, принадлежащей обвиняемому, 1 миллион 120 тысяч евро, а в мае 2020 года 180 тысяч евро перечислили проживающие в Германии граждане.Согласно заранее обдуманному умыслу, обвиняемый не доставил товар заказчикам, и присвоил денежные средства, перечисленные на банковский счет, чем причинил крупный материальный ущерб потерпевшим.Впоследствии сумма, снятая со счета компании, за исключение доли гражданина Грузии, была перечислена обвиняемому и связанным с ним лицам.Тем самым члены преступной группы легализовали незаконный доход примерно в 500 тысяч евро.Уголовное дело в отношение обвиняемых физических лиц возбуждено по статье "Легализация незаконных доходов (отмывание денег) совершенное группой лиц сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". Наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.Прокуратора Грузии рассмотрела риски отмывания денег с помощью криптовалюты >>Действие юридического лица резидента квалифицировано как "Легализация незаконных доходов сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", что предусматривает ликвидацию или лишение права на деятельность и штраф.Обвиняемые были заключены под стражу на время следствия.Генеральная прокуратура продолжает расследование с целью выявления членов преступной группы, а также других физических и юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.

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грузия, новости, происшествия, австрия, генеральная прокуратура грузии