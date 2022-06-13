https://sputnik-georgia.ru/20220613/premer-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-rezkoy-rezolyutsii-evroparlamenta-267426687.html

Премьер Грузии обвинил оппозицию в резкой резолюции Европарламента

Премьер Грузии обвинил оппозицию в резкой резолюции Европарламента

Грузия больше заслуживает статуса страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова, подчеркнул премьер 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T17:41+0400

2022-06-13T17:41+0400

2022-06-13T23:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Информация, которая попала в резолюцию Европарламента по Грузии, была предоставлена европарламентариям крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства. Европарламент принял резолюцию о нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии 9 июня. Документ был утвержден в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС. Премьер также напомнил, что во время своего выступления в парламенте он прямо обвинил "оппозиционных политиков-вредителей" в том, что они разъезжают по Европе и распространяют "тысячу глупостей" о стране."Здесь речь идет не только о правительстве и правящей команде, а распространяют (информацию - ред.) против страны, государства. Безусловно, мы увидели очередное доказательство этого в принятии подобной безответственной, позорной резолюции. Это прямое доказательство того, что я и члены моей команды говорили неоднократно", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, когда власти работали над безвизовым режимом, представители оппозиции "на коленях" умоляли Европу не предоставлять Грузии безвизовый режим, то есть "наказать нашу страну, наш народ"."Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили >>"Их заявления были использованы как повод, и в резолюции были записаны эти ужасы. Это действительно позорные обвинения, это предоставленные ими т.н. факты и доказательства", - отметил Гарибашвили.Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статуса страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова."Мы не требуем ничего особенно и незаслуженного, мы требуем заслуженный статус", - подчеркнул премьер.Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа >>В резолюции говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, о большом количестве случаев физической расправы над журналистами, а также о проблемах в судебной системе.В связи с этим Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ.Более того, Европарламент прямо призвал власти Грузии незамедлительно освободить из-заключения осужденных экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".

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грузия, новости, михаил саакашвили, ника гварамия, политика, украина, молдова, европарламент, европа, ираклий гарибашвили