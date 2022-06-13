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https://sputnik-georgia.ru/20220613/premer-gruzii-uvidel-v-prinyatii-zhestkoy--rezolyutsii-evroparlamentom-proiski-oppozitsii-267426544.html
Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции
Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции
Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова, подчеркнул премьер 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T18:10+0400
2022-06-13T23:35+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Обвинения, которые записаны в резолюции Европарламента, предоставлены крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и где будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.Премьер также напомнил, что во время своего выступления в парламенте он прямо обвинил "вредных оппозиционных политиков" в том, что они ездят по Европе и распространяют "тысячу глупостей" против страны."Здесь речь идет не только о правительстве и правящей команде, а о стране, государстве. Безусловно, мы увидели очередное доказательство в принятии подобной безответственной, позорной резолюции. Это прямое доказательство того, что я и члены моей команды говорили неоднократно", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, когда власти работали над безвизовым режимом, представители оппозиции "на коленях" умоляли Европу не предоставлять Грузии этот режим, то есть "наказать нашу страну, наш народ".Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа &gt;&gt;Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова.Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова."Мы не требует ничего особенно и незаслуженного, мы требуем заслуженный статус", -подчеркнул премьер."Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили &gt;&gt;Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, европарламент

Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции

18:10 13.06.2022 (обновлено: 23:35 13.06.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
© Government of Georgia
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Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова, подчеркнул премьер
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Обвинения, которые записаны в резолюции Европарламента, предоставлены крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.
Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и где будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.
"Главным инициатором этой резолюции была Европейская народная партия. Мы прекрасно знает чем является эта партия, но главное напомнить нашим гражданам, дочерней партией и ее главным союзником является "Единое национальное движение", - заявил Гарибашвили.
Премьер также напомнил, что во время своего выступления в парламенте он прямо обвинил "вредных оппозиционных политиков" в том, что они ездят по Европе и распространяют "тысячу глупостей" против страны.
"Здесь речь идет не только о правительстве и правящей команде, а о стране, государстве. Безусловно, мы увидели очередное доказательство в принятии подобной безответственной, позорной резолюции. Это прямое доказательство того, что я и члены моей команды говорили неоднократно", - отметил премьер.
По словам Гарибашвили, когда власти работали над безвизовым режимом, представители оппозиции "на коленях" умоляли Европу не предоставлять Грузии этот режим, то есть "наказать нашу страну, наш народ".
Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа >>
Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова.
"Их заявления были использованы, как повод, и в резолюции были записаны эти ужасы. Эти действительно позорные обвинения, это предоставленные ими т.н. факты и доказательства", - отметил Гарибашвили.
Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова.
"Мы не требует ничего особенно и незаслуженного, мы требуем заслуженный статус", -подчеркнул премьер.
"Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили >>
Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.
При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".
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