https://sputnik-georgia.ru/20220613/premer-gruzii-uvidel-v-prinyatii-zhestkoy--rezolyutsii-evroparlamentom-proiski-oppozitsii-267426544.html

Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции

Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции

Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова, подчеркнул премьер 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T18:10+0400

2022-06-13T18:10+0400

2022-06-13T23:35+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Обвинения, которые записаны в резолюции Европарламента, предоставлены крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и где будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.Премьер также напомнил, что во время своего выступления в парламенте он прямо обвинил "вредных оппозиционных политиков" в том, что они ездят по Европе и распространяют "тысячу глупостей" против страны."Здесь речь идет не только о правительстве и правящей команде, а о стране, государстве. Безусловно, мы увидели очередное доказательство в принятии подобной безответственной, позорной резолюции. Это прямое доказательство того, что я и члены моей команды говорили неоднократно", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, когда власти работали над безвизовым режимом, представители оппозиции "на коленях" умоляли Европу не предоставлять Грузии этот режим, то есть "наказать нашу страну, наш народ".Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа >>Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова.Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова."Мы не требует ничего особенно и незаслуженного, мы требуем заслуженный статус", -подчеркнул премьер."Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили >>Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, европарламент