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Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции
Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции
Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова, подчеркнул премьер 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T18:10+0400
2022-06-13T18:10+0400
2022-06-13T23:35+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Обвинения, которые записаны в резолюции Европарламента, предоставлены крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и где будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.Премьер также напомнил, что во время своего выступления в парламенте он прямо обвинил "вредных оппозиционных политиков" в том, что они ездят по Европе и распространяют "тысячу глупостей" против страны."Здесь речь идет не только о правительстве и правящей команде, а о стране, государстве. Безусловно, мы увидели очередное доказательство в принятии подобной безответственной, позорной резолюции. Это прямое доказательство того, что я и члены моей команды говорили неоднократно", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, когда власти работали над безвизовым режимом, представители оппозиции "на коленях" умоляли Европу не предоставлять Грузии этот режим, то есть "наказать нашу страну, наш народ".Каладзе: резолюция Европарламента – оскорбление грузинского народа >>Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова.Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова."Мы не требует ничего особенно и незаслуженного, мы требуем заслуженный статус", -подчеркнул премьер."Резолюция Европарламента оскорбительна, но ни на что не влияет" – Гарибашвили >>Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".
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Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции
18:10 13.06.2022 (обновлено: 23:35 13.06.2022)
Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова, подчеркнул премьер
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Обвинения, которые записаны в резолюции Европарламента, предоставлены крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседание правительства.
Европарламент 9 июня утвердил критическую резолюцию по поводу положения СМИ в Грузии. Утверждение резолюции произошло за две недели до саммита ЕС, который пройдет 22-23 июня и где будет рассматриваться получение Грузией статуса кандидата в Евросоюз.
"Главным инициатором этой резолюции была Европейская народная партия. Мы прекрасно знает чем является эта партия, но главное напомнить нашим гражданам, дочерней партией и ее главным союзником является "Единое национальное движение", - заявил Гарибашвили.
Премьер также напомнил, что во время своего выступления в парламенте он прямо обвинил "вредных оппозиционных политиков" в том, что они ездят по Европе и распространяют "тысячу глупостей" против страны.
"Здесь речь идет не только о правительстве и правящей команде, а о стране, государстве. Безусловно, мы увидели очередное доказательство в принятии подобной безответственной, позорной резолюции. Это прямое доказательство того, что я и члены моей команды говорили неоднократно", - отметил премьер.
По словам Гарибашвили, когда власти работали над безвизовым режимом, представители оппозиции "на коленях" умоляли Европу не предоставлять Грузии этот режим, то есть "наказать нашу страну, наш народ".
Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова.
"Их заявления были использованы, как повод, и в резолюции были записаны эти ужасы. Эти действительно позорные обвинения, это предоставленные ими т.н. факты и доказательства", - отметил Гарибашвили.
Глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия больше заслуживает статус страны-кандидата на членство в ЕС, нежели Украина и Молдова.
"Мы не требует ничего особенно и незаслуженного, мы требуем заслуженный статус", -подчеркнул премьер.
Европарламент призвал власти Грузии придерживаться высоких стандартов демократии, верховенства закона, независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ. ЕП также призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили и Гварамия.
При этом Европарламент своей резолюцией призвал институты Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС "на основе заслуг и при условии, что грузинские власти будут соответствовать всем критериям". В резолюции сказано, что "законные чаяния народа Грузии заслуживают этого".