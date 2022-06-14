https://sputnik-georgia.ru/20220614/kak-adzhariya-vstrechaet-novyy-tursezon--vse-novshestva-etogo-goda-267453178.html

Как Аджария встречает новый турсезон – все новшества этого года

Как Аджария встречает новый турсезон – все новшества этого года

Черноморский регион Грузии уже готов принять туристов - в этом году гостей Аджарии ждет много сюрпризов и новшеств 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T16:13+0400

2022-06-14T16:13+0400

2022-06-14T16:36+0400

грузия

туризм

культура

аджария

батуми

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Новые зоны для отдыхаОдним из приятных новшеств этого года является открытие каньона Капнистави.Любители экстрима и адреналина смогут спуститься на веревках на восьми водопадах каскадного типа и, таким образом, покорить 600 метровый каньон.Село Капнистави расположено в Хелвачаурском районе в красивейшем ущелье, богатом водопадами, тропинками, искусственно созданными бассейнами, местами для кемпинга. В центре села работает музей, в котором представлены древнейшие мельницы.В селе около десяти водопадов разной высоты. Самый большой водопад имеет высоту 35 метров.Новую жизнь обретает и красивейшее местечко высокогорной Аджарии – Мирвети. Это место находится в Хелвачаурском районе, в 19 километрах от Батуми. Деревня насыщена воздухом гор и моря, лесами верба и аллеями колхидского самшита.Любители красивой природы могут отдохнуть и насладиться красивейшими пейзажами. Здесь есть места для пикника и кемпинга, несколько ресторанов и кафе семейного типа. В Мирвети также можно посмотреть арочный мост царицы Тамар.Еще одно туристическое направление ждет туристов в селе Чао в Хулойском районе. Кстати, это место известно своей красивой легендой о любви.Речь идет о местечке Котиджвари, где согласно легенде, во время господства османской империи христианская пара тайком обвенчалась в местечке с незабываемыми видами и красотой. Легенда гласит, что один из местных жителей по имени Коте обвенчался с любимой женщиной и отсюда возникло название этого места.Новые зоны для пикника появятся и в Шуахеви и Кеда. Аутентичные места для пикника появятся на территории, прилегающей к горе Намхлеви в селе Махунцети и Квесаури-дзвелимта. С помощью новых мест для пикника у отдыхающих появится возможность расслабиться, отдохнуть и наслаждаться красивейшими панорамными видами.Здесь гостей ждут специальные пространства для костра, качели и фотостенды. На Джварисминдори вместе с зоной для пикника устроены и туристические убежища.Рай для любителей бирдвочингаАджарию смело можно назвать раем для любителей бирдвочинга. Норвежская экотуристическая исследовательская организация Linking Tourism & Conservation Society назвала Грузию настоящим раем для любителей наблюдения за птицами.Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма в Грузии. В этой сфере у Аджарии огромный опыт. Черноморское побережье, в частности окрестности Батуми, являются миграционным коридором Черного моря.Ежегодно по этому коридору пролетает более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире. Период наблюдения за перелетными птицами длится в течение двух месяцев с 15 августа по 15 октября.Важными местами для наблюдения за перелетными птицами являются села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми и порт. Кроме того, в Аджарии ежегодно проводится Международный фестиваль наблюдения за птицами.Конный туризмСюрприз ждет и любителей конного туризма. В аджарском ущелье Горджоми обустраивают открытый манеж, закрытую конюшню, амфитеатр, административный центр и круговые конные тропинки.На открытом манеже, разбитом на одном гектаре земли, ездить верхом смогут как любители, так и профессионалы. Дело в том, что в селе Горджоми почти у каждой семьи есть лошадь, так что их общее количество достигает 150.Ущелье Горджоми имеет уникальный ландшафт и привлекательные пешеходные ландшафты для приключенческого туризма, что является идеальным для езды верхом и знакомства с красивейшей природой.Ущелье Горджоми находится приблизительно в 12 километрах от центра Хуло. Оно отличается древнейшими традициями. В ущелье по сей день можно на каждом шагу встретить деревянные домики, построенные по старому методу.В целом, за два года в Аджарии появилось около ста туристических объектов.Несмотря на пандемию коронавируса, во всех районах региона открылись гостиницы, кафе-рестораны, коттеджи, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – ред.).В Департаменте туризма и курортов региона отмечают, что 60% туробъектов открылись в высокогорной Аджарии, а 40% в Батуми и Кобулети.Путеводитель редких аджарских блюдНовшеством этого года является и создание путеводителя блюд аджарской кухни. "Кулинарное путешествие в Аджарии" - так называется путеводитель, в который вошли около 110 блюд аджарской кухни.В книгу вошли малоизвестные аджарские забытые блюда, десерты и закуски, фото и традиции. Над путеводителем работало Агентство развития туристических продуктов Департамента туризма и курортов Аджарии.Исследование, проведенное во время кулинарной экспедиции, выявило такие блюда и десерты, о которых не знали даже местные жители. Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама входят в список тех блюд, которые вошли в путеводитель аджарской кухни.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>Кулинарное исследование прошло в ущельях Аджарии. Оно охватывает как лазскую кулинарию, так и кулинарию верхней Аджарии и Кобулети. С электронной версией путеводителя можно ознакомиться на туристическом портале агентства. Печатная версия путеводителя передана в подарок гидам, объектам питания и представителям гостиниц семейного типа.Прямые рейсы до БатумиВ начале июня из Баку в направлении Батуми был выполнен первый рейс. После пандемии это первый рейс между Баку и Тбилиси. Полеты осуществляются в течение лета. До конца июня будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля три рейса.В этом году, в батумском аэропорту наблюдается возрастающая динамика полетов. По имеющимся данным, в направлении Батуми полеты начали пять новых авиакомпаний - Airbaltic, Flydeal, Jordan Aviation, Aseman и Uzbekistan Airways.Airbaltic и Uzbekistan Airways в этом году впервые выполнили рейсы из Риги и Ташкента.В течение июня в направлении Батуми запланировано около 300 полетов из 12 стран.В июне начнутся прямые рейсы и из Дубая в Батуми. Авиакомпания Fly Dubai будет совершать полеты до окончания летнего туристического сезона. Прямые авиарейсы будут осуществляться в неделю три раза.Грандиозное открытие лета-2022 в АджарииМорской туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня летним фестивалем. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартует традиционным слоганом – "Лето начинается здесь". Фестиваль откроется на территории, прилегающей к Башне азбуки."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году>>Музыкальная программа начнется в 18:00 у Башни азбуки. На мероприятии выступят грузинские исполнители, бенды и ди-джеи, среди них, "Мгзавреби, "Тамада", KILLAGES, "Асеа сул", See Side и Techno Band Offsidе. В течение всего дня у Башни азбуки будут играть DJ Габуния, DJ Гурули и DJ Чик.На побережье состоится шоу воздушных змей. С 14:00 у колоннад бульвара для гостей запланированы разные спортивно-развлекательные активности – драм-шоу, пантомима, авиашоу, детские активности, спортивные танцы и другие развлекательные мероприятия.Организаторы фестиваля обещают, что мероприятия будут рассчитаны на гостей всех возрастов и категорий. Фестиваль начнется в 12:00 и завершится в 03:00 грандиозным фейерверком.

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грузия, туризм, культура, аджария, батуми