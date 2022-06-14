Как Аджария встречает новый турсезон – все новшества этого года
16:13 14.06.2022 (обновлено: 16:36 14.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerОтдых на черноморском курорте Батуми. Вид на отели и гостиницы со стороны Черного моря
© photo: Sputnik / Stringer
Черноморский регион Грузии уже готов принять туристов - в этом году гостей Аджарии ждет много сюрпризов и новшеств
Новые зоны для отдыха
Одним из приятных новшеств этого года является открытие каньона Капнистави.
Любители экстрима и адреналина смогут спуститься на веревках на восьми водопадах каскадного типа и, таким образом, покорить 600 метровый каньон.
Село Капнистави расположено в Хелвачаурском районе в красивейшем ущелье, богатом водопадами, тропинками, искусственно созданными бассейнами, местами для кемпинга. В центре села работает музей, в котором представлены древнейшие мельницы.
В селе около десяти водопадов разной высоты. Самый большой водопад имеет высоту 35 метров.
© Ajara Tourism DepartmentКаньон Капнистави (регион Аджария)
Каньон Капнистави (регион Аджария)
© Ajara Tourism Department
Новую жизнь обретает и красивейшее местечко высокогорной Аджарии – Мирвети. Это место находится в Хелвачаурском районе, в 19 километрах от Батуми. Деревня насыщена воздухом гор и моря, лесами верба и аллеями колхидского самшита.
Любители красивой природы могут отдохнуть и насладиться красивейшими пейзажами. Здесь есть места для пикника и кемпинга, несколько ресторанов и кафе семейного типа. В Мирвети также можно посмотреть арочный мост царицы Тамар.
Арочный мост царицы Тамар в Махунцети
Еще одно туристическое направление ждет туристов в селе Чао в Хулойском районе. Кстати, это место известно своей красивой легендой о любви.
Речь идет о местечке Котиджвари, где согласно легенде, во время господства османской империи христианская пара тайком обвенчалась в местечке с незабываемыми видами и красотой. Легенда гласит, что один из местных жителей по имени Коте обвенчался с любимой женщиной и отсюда возникло название этого места.
© Ajara Tourism DepartmentНовые зоны для пикника в Аджарии – Шуахеви и Кеда
Новые зоны для пикника в Аджарии – Шуахеви и Кеда
© Ajara Tourism Department
Новые зоны для пикника появятся и в Шуахеви и Кеда. Аутентичные места для пикника появятся на территории, прилегающей к горе Намхлеви в селе Махунцети и Квесаури-дзвелимта. С помощью новых мест для пикника у отдыхающих появится возможность расслабиться, отдохнуть и наслаждаться красивейшими панорамными видами.
Здесь гостей ждут специальные пространства для костра, качели и фотостенды. На Джварисминдори вместе с зоной для пикника устроены и туристические убежища.
Рай для любителей бирдвочинга
Аджарию смело можно назвать раем для любителей бирдвочинга. Норвежская экотуристическая исследовательская организация Linking Tourism & Conservation Society назвала Грузию настоящим раем для любителей наблюдения за птицами.
Наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма в Грузии. В этой сфере у Аджарии огромный опыт. Черноморское побережье, в частности окрестности Батуми, являются миграционным коридором Черного моря.
© ltandc.orgНаблюдение за перелетными птицами в Грузии
Наблюдение за перелетными птицами в Грузии
© ltandc.org
Ежегодно по этому коридору пролетает более одного миллиона перелетных птиц. По этому показателю Аджария занимает третье место в мире. Период наблюдения за перелетными птицами длится в течение двух месяцев с 15 августа по 15 октября.
Важными местами для наблюдения за перелетными птицами являются села Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи, Приморский парк Батуми и порт. Кроме того, в Аджарии ежегодно проводится Международный фестиваль наблюдения за птицами.
Конный туризм
Сюрприз ждет и любителей конного туризма. В аджарском ущелье Горджоми обустраивают открытый манеж, закрытую конюшню, амфитеатр, административный центр и круговые конные тропинки.
На открытом манеже, разбитом на одном гектаре земли, ездить верхом смогут как любители, так и профессионалы. Дело в том, что в селе Горджоми почти у каждой семьи есть лошадь, так что их общее количество достигает 150.
Кони в ущелье Горджоми (Аджария)
Ущелье Горджоми имеет уникальный ландшафт и привлекательные пешеходные ландшафты для приключенческого туризма, что является идеальным для езды верхом и знакомства с красивейшей природой.
Ущелье Горджоми находится приблизительно в 12 километрах от центра Хуло. Оно отличается древнейшими традициями. В ущелье по сей день можно на каждом шагу встретить деревянные домики, построенные по старому методу.
В целом, за два года в Аджарии появилось около ста туристических объектов.
© photo : courtesy of Faig HuseynovКанатка в Хуло, Аджария. Из серии "Канатные дороги Грузии"
Канатка в Хуло, Аджария. Из серии "Канатные дороги Грузии"
© photo : courtesy of Faig Huseynov
Несмотря на пандемию коронавируса, во всех районах региона открылись гостиницы, кафе-рестораны, коттеджи, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – ред.).
В Департаменте туризма и курортов региона отмечают, что 60% туробъектов открылись в высокогорной Аджарии, а 40% в Батуми и Кобулети.
Путеводитель редких аджарских блюд
Новшеством этого года является и создание путеводителя блюд аджарской кухни. "Кулинарное путешествие в Аджарии" - так называется путеводитель, в который вошли около 110 блюд аджарской кухни.
В книгу вошли малоизвестные аджарские забытые блюда, десерты и закуски, фото и традиции. Над путеводителем работало Агентство развития туристических продуктов Департамента туризма и курортов Аджарии.
Ресторанный бизнес Грузии подстраивается под новую реальность
Исследование, проведенное во время кулинарной экспедиции, выявило такие блюда и десерты, о которых не знали даже местные жители. Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама входят в список тех блюд, которые вошли в путеводитель аджарской кухни.
Кулинарное исследование прошло в ущельях Аджарии. Оно охватывает как лазскую кулинарию, так и кулинарию верхней Аджарии и Кобулети. С электронной версией путеводителя можно ознакомиться на туристическом портале агентства.
Печатная версия путеводителя передана в подарок гидам, объектам питания и представителям гостиниц семейного типа.
Прямые рейсы до Батуми
В начале июня из Баку в направлении Батуми был выполнен первый рейс. После пандемии это первый рейс между Баку и Тбилиси. Полеты осуществляются в течение лета. До конца июня будут осуществляться два рейса в неделю, а с июля три рейса.
В этом году, в батумском аэропорту наблюдается возрастающая динамика полетов. По имеющимся данным, в направлении Батуми полеты начали пять новых авиакомпаний - Airbaltic, Flydeal, Jordan Aviation, Aseman и Uzbekistan Airways.
Airbaltic и Uzbekistan Airways в этом году впервые выполнили рейсы из Риги и Ташкента.
© photo : press-service of the Government of GeorgiaБатумский международный аэропорт - терминал прилета, багажное отделение
Батумский международный аэропорт - терминал прилета, багажное отделение
© photo : press-service of the Government of Georgia
В течение июня в направлении Батуми запланировано около 300 полетов из 12 стран.
В июне начнутся прямые рейсы и из Дубая в Батуми. Авиакомпания Fly Dubai будет совершать полеты до окончания летнего туристического сезона. Прямые авиарейсы будут осуществляться в неделю три раза.
Грандиозное открытие лета-2022 в Аджарии
Морской туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня летним фестивалем. Самый разноцветный и интересный фестиваль стартует традиционным слоганом – "Лето начинается здесь". Фестиваль откроется на территории, прилегающей к Башне азбуки.
Музыкальная программа начнется в 18:00 у Башни азбуки. На мероприятии выступят грузинские исполнители, бенды и ди-джеи, среди них, "Мгзавреби, "Тамада", KILLAGES, "Асеа сул", See Side и Techno Band Offsidе. В течение всего дня у Башни азбуки будут играть DJ Габуния, DJ Гурули и DJ Чик.
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeВид на бульвар курортного города Батуми. Башня Азбуки
Вид на бульвар курортного города Батуми. Башня Азбуки
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
На побережье состоится шоу воздушных змей. С 14:00 у колоннад бульвара для гостей запланированы разные спортивно-развлекательные активности – драм-шоу, пантомима, авиашоу, детские активности, спортивные танцы и другие развлекательные мероприятия.
Организаторы фестиваля обещают, что мероприятия будут рассчитаны на гостей всех возрастов и категорий. Фестиваль начнется в 12:00 и завершится в 03:00 грандиозным фейерверком.