https://sputnik-georgia.ru/20220614/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-267429127.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T07:01+0400

2022-06-14T07:01+0400

2022-06-14T07:01+0400

грузия

новости

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экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,67% и составила 84,62 доллара с доходностью 7,07%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,48%, торги закрылись с доходностью 6,52 по цене 99,48 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,52 пункта с доходностью 8,31%, за неделю цена понизилась на 0,16%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,82% до 84,52 пункта, доходность составила 7,22%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,07% и составила 15,54 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 497 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,48-16,6 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 5,11% и составила 6,32 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 484 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,31-6,78 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 1,82% до 14,04 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 133 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,0-14,8 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога