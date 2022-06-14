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Украина вновь недовольна позицией Грузии
Украина вновь недовольна позицией Грузии
Представитель офиса президенты Украины недоволен позицией Грузии в отношении России 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T16:38+0400
2022-06-14T16:38+0400
2022-06-14T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил правительство Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России.Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться к экономическим санкциям Запада против России.Во вторник грузинская телекомпания "Имеди" опубликовала результаты опроса компании GORBI, согласно которым около 70% граждан Грузии поддержали решение руководства страны не вводить санкции против России.Как сообщила телекомпания, грузинское правительство не присоединилось к санкциям, поскольку, по его мнению, эти санкции не могли нанести вред России, но нанесли бы серьезный ущерб экономике и населению Грузии.Большинство жителей Грузии против антироссийских санкций – данные опроса >>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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украина, новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Украина вновь недовольна позицией Грузии
Представитель офиса президенты Украины недоволен позицией Грузии в отношении России
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил правительство Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться к экономическим санкциям Запада против России.
"Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?" - написал Подоляк в соцсетях, обращаясь к Гарибашвили.
Во вторник грузинская телекомпания "Имеди" опубликовала результаты опроса компании GORBI, согласно которым около 70% граждан Грузии поддержали решение руководства страны не вводить санкции против России.
Как сообщила телекомпания, грузинское правительство не присоединилось к санкциям, поскольку, по его мнению, эти санкции не могли нанести вред России, но нанесли бы серьезный ущерб экономике и населению Грузии.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.