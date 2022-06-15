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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались до двух тысяч человек

Накопительной пенсией в Грузии воспользовались до двух тысяч человек

Выплаты получили 1 938 человек, размер выданной суммы составил более 3,9 миллионов лари 15.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-15T07:01+0400

2022-06-15T07:01+0400

2022-06-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1 285 тысячи человек, сообщает Пенсионное агентство Грузии.По состоянию на 13 июня, выплаты получили 1 938 человек, размер выданной суммы составил более 3,9 миллионов лари (1,3 миллиона долларов).По информации агентства, на пенсионные накопления начислена прибыль в размере 334 миллионов лари (115,2 миллиона долларов), а общая стоимость пенсионных активов составляет примерно 2,4 миллиарда лари (827 миллиона долларов).JP Morgan Chase инвестирует активы Пенсионного агентства Грузии на международных рынках >>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (7,8 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (19,5 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.До момента возвращения пенсии гражданам, государство инвестирует эти средства в разные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.Liberty Bank будет выдавать пенсии и соцпомощь в Грузии до 2029 года >>Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (181,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Уже в текущем году пенсионные активы впервые были инвестированы и в долларах.

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грузия, новости, экономика, пенсия, пенсионная реформа