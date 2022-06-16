https://sputnik-georgia.ru/20220616/meriya-tbilisi-nachinaet-borbu-so-stroitelyami-narushitelyami-po-novym-pravilam-267466923.html

Мэрия Тбилиси начинает борьбу со строителями-нарушителями по новым правилам

Мэрия Тбилиси начинает борьбу со строителями-нарушителями по новым правилам

За последние годы штрафы за незаконное строительство увеличились с 3-12 тысяч лари до 50 тысяч лари (около 17 тысяч долларов) 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T08:01+0400

2022-06-16T08:01+0400

2022-06-16T08:01+0400

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сакребуло тбилиси

строительство

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Новый порядок борьбы с незаконным строительством утвердило тбилисское сакребуло (городское собрание) на основании закона, принятого парламентом Грузии, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, прибегают к хитрым уловкам. Они преднамеренно не принимают акты о нарушении, чтобы мэрия не смогла принять меры.По словам мэра, городские власти неоднократно ужесточали санкции в отношении нарушителей строительства, однако, несмотря на это, проблема заключалась в неисполнении решений, вынесенных в рамках административной жалобы.По его словам, этот закон ускорит выполнение принимаемых решений."Прежде всего, решение будет отправлено по почте на адрес, указанный нарушителем", – сказал мэр.Уведомлять о нарушениях при строительстве в Грузии будут по-новому >>На седьмой день после того, как акт о нарушении будет размещен на видном месте на строительством объекте, а также на официальном сайте, решение будет считаться известным нарушителю строительства.За последние годы штрафы за незаконное строительство увеличились с 3-12 тысяч лари до 50 тысяч лари (около 17 тысяч долларов).Кроме того, была введена уголовная ответственность за незаконное строительство.В Грузии создадут отвечающее за строительство в городах ведомство >>По информации мэрии Тбилиси, за прошедшие четыре года в строительном секторе было выявлено 4,2 тысячи нарушений и выписаны штрафы на общую сумму 82 миллиона лари (около 28 млн долларов).В 2014-2017 годах, когда мэром был Давид Нармания, было выявлено 3,4 тысячи нарушений и и выписаны штрафы на общую сумму 19 миллионов лари (около 6,5 млн долларов).

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси, сакребуло тбилиси, строительство