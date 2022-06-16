https://sputnik-georgia.ru/20220616/sud-nad-saakashvili-v-klinike-ne-sostoyalsya-po-rekomendatsii-vrachey-267542780.html

Суд над Саакашвили в клинике не состоялся по рекомендации врачей

Суд над Саакашвили в клинике не состоялся по рекомендации врачей

По прибытии в больницу врачи не разрешили Саакашвили принять участие в выездном заседании суда 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T21:18+0400

2022-06-16T21:18+0400

2022-06-16T21:18+0400

грузия

новости

политика

тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Судье Нино Чахнашвили пришлось отложить до 27 июня слушание по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в клинике, где бывший глава государства проходит лечение по рекомендации врачей.Решение о проведении выездного заседания в клинике "Вивамед" Чахнашвили приняла днем в четверг на основании ходатайства прокуроров. Однако уже по прибытии в больницу врачи отказали участникам процесса в участии Саакашвили.По словам адвоката, то, что экс-президент не может дать показания, в том числе из-за медикаментозного лечения, подтвердил и невролог клиники.Суд рассматривает дело о незаконном пересечении границы по существу с 22 декабря. Из-за состояния здоровья экс-президента заседание несколько раз откладывалось. В данный момент Саакашвили продолжает проходить лечение в клинике "Вивамед" в Тбилиси.Обвинение Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы было предъявлено 20 октября. По версии следствия, он тайно проник на территорию страны 29 сентября паромом, в грузовике с молочными продуктами из Украины.Президент Грузии по-прежнему не собирается помиловать Саакашвили >>К уголовной ответственности за пособничество Саакашвили в незаконном пересечении границы привлечены также четыре человека. Их дело выделено в отдельное производство.По этому делу экс-президенту грозит до пяти лет лишения свободы.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября на основании вынесенных приговоров. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кто будет допивать чай из стакана Саакашвили? >>Кроме того, в судопроизводстве находятся еще два дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о растрате госсредств.

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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили