https://sputnik-georgia.ru/20220616/zabastovka-na-zavodakh-borzhomi-k-delu-podklyuchilas-inspektsiya-truda-267544246.html

Забастовка на заводах "Боржоми": к делу подключилась Инспекция труда

Забастовка на заводах "Боржоми": к делу подключилась Инспекция труда

Менеджмент заводов "Боржоми" пойдет на уступки и часть требований рабочих будет удовлетворена, заявил глава ведомства 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T22:15+0400

2022-06-16T22:15+0400

2022-06-16T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Инспекция труда проверит все основания увольнения рабочих на заводах по производству минеральной воды "Боржоми" и государство не позволит притеснять сотрудников, заявил глава департамента правительства Грузии по связям с регионами Лери Барнабишвили.В четверг днем Барнабишвили встретился с бастующими 17-й день работниками заводов. Они требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий.При этом он отметил, что руководство заводов готово пойти на уступки."Менеджмент заводов "Боржоми" пойдет на уступки, и часть требований рабочих будет удовлетворена. По моей информации, изначально компания планировала уволить 200 сотрудников. После того как к переговорам подключилось правительство, это число значительно уменьшилось. Никто из сотрудников не будет ущемлен в правах, и все будут удовлетворены", - сказал Барнабишвили.Работники заводов по розливу "Боржоми" подали иск в суд на компанию >>Он отметил, что благодаря Инспекции труда часть сотрудников вернется на работу, а протестующие не будут прибегать к радикальным мерам.В четверг с утра бастующие планировали перекрыть центральную дорогу, однако из-за встречи эта акция была отложена.Как заявил Ираклий Гарибашвили в понедельник, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости.Бастующие работники "Боржоми" встретили заявление премьера аплодисментами >>О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.

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