https://sputnik-georgia.ru/20220617/frantsuzskaya-kompaniya-izuchit-potentsial-energeticheskikh-proektov-gruzii-267547784.html

Французская компания изучит потенциал энергетических проектов Грузии

Французская компания изучит потенциал энергетических проектов Грузии

Французская компания выразила заинтересованность в развитии местных возобновляемых ресурсов энергетики 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T07:01+0400

2022-06-17T07:01+0400

2022-06-17T08:31+0400

грузия

новости

экономика

франция

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265434798_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b04d6fe5391ef9791a5e03113cc83c30.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Французская энергетическая компания EDF изучит потенциал энергетических проектов по возобновляемой энергии в Грузии, об этом было заявлено на встрече министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили с вице-президентом Electricite de France (EDF) Марком Жираром.По сообщению пресс-службы Минэкономики, на встрече представители французской компании выразили большой интерес к энергетическому сектору Грузии, развитию местных возобновляемых ресурсов и инвестициям. С этой целью EDF изучит потенциал энергетических проектов страны.Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>Представители министерства экономики также рассказали о тенденциях развития, проблемах и возможностях энергетического сектора Грузии, сосредоточив внимание на реформе рынка электроэнергии и ее результатах, а также о крупном энергетическом проекте по соединению Грузии и энергосистемы ЕС через Черное море.Французская компания EDF консультирует Государственную электрическую систему Грузии в исследовательском проекте по разработке энергосберегающих технологий."Вызовы остались" - ситуация в энергетике Грузии по итогам 2021 года >>EDF – крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций.Electricite de France управляет 59 энергоблоками АЭС во Франции, обеспечивая электроснабжение 25 млн домов.

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, франция, энергетика грузии