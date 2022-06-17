https://sputnik-georgia.ru/20220617/oppozitsiya-gotovitsya-k-protestu-iz-za-resheniya-evrokomissii-po-gruzii-267578457.html

Оппозиция готовится к протесту из-за решения Еврокомиссии по Грузии

Оппозиция готовится к протесту из-за решения Еврокомиссии по Грузии

Один из лидеров оппозиции видит выход не только в акциях протеста, но и в санкциях 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T18:32+0400

2022-06-17T18:32+0400

2022-06-17T19:05+0400

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мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузинская оппозиция обвинила правящую силу "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в отрицательном решении Еврокомиссии по поводу получения страной статуса кандидата в ЕС и пригрозила акциями протеста.Заключение Еврокомиссии в пятницу озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить - вернуться к вопросу и посмотреть, насколько она удовлетворяет условиям."Воля народа непоколебима, и он будет действовать. Власти получат соответствующий ответ с сегодняшнего дня, в том числе 20 июня. Я уверен, что 20 июня будет тем днем, который даст необходимый импульс в следующий период политической жизни", - сказал лидер бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Готова к протестам и партия "Лело для Грузии"."Мы должны дождаться 24 июня, и если этот результат останется, мы должны мирно убрать эту власть. В Грузии должны быть назначены внеочередные парламентские выборы после внесения изменений в Конституцию о переходе на полностью пропорциональную систему парламентских выборов", - сказал лидер партии Мамука Хазарадзе."Оппозиция здорово поработала" - эксперт об отрицательном решении Еврокомиссии по Грузии >>А вот лидер партии "Дроа" Элене Хоштария видит выход не только в акциях протеста, но и в санкциях.Аналогичного мнения придерживается и лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Мы рады, что Еврокомиссия официально признала европерспективу Грузии - "Грузинская мечта" >>"Сегодня самая недовольная – "Грузинская мечта". Они мечтали, что мы получили окончательный отказ, но не смогли этого достичь. Грузинский народ получил послание от Европы и должен решить, чего он хочет", - сказал Вашадзе.Между тем в правящей партии назвали решение Еврокомиссии шагом вперед в направлении евроинтеграции и своим достижением.

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, грузинская мечта, ника мелия, мамука хазарадзе