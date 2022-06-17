https://sputnik-georgia.ru/20220617/oppozitsiya-zdorovo-porabotala---ekspert-ob-otritsatelnom-reshenii-evrokomissii-po-gruzii-267576075.html

"Оппозиция здорово поработала" - эксперт об отрицательном решении Еврокомиссии по Грузии

"Оппозиция здорово поработала" - эксперт об отрицательном решении Еврокомиссии по Грузии

Сейчас идет очень болезненный процесс передела мира, считает политолог Тамар Кикнадзе 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T17:35+0400

2022-06-17T17:35+0400

2022-06-17T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Среди причин отрицательного заключения Еврокомиссии касательно предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС можно назвать жесткую резолюцию, действия грузинской оппозиции и геополитические факторы, заявила политолог Тамар Кикнадзе Sputnik Грузия.Заключение Еврокомиссии в пятницу озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить - вернуться к вопросу и посмотреть, насколько она удовлетворяет условиям.На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию "О нарушениях свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии", в которой, помимо СМИ, говорилось о серьезных проблемах в сфере правосудия. В резолюции была отмечена необходимость немедленно освободить осужденных экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора оппозиционного телеканала Нику Гварамия, а также был призыв к Евросовету и партнерам ввести санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили "за связи с Кремлем", из-за которых правительство не вводит санкции против России."Независимая позиция Грузии по санкциям против России вряд ли повлияла на это решение. Грузия очень хорошо сделала что не ввела экономические санкции, так как пострадала бы больше, чем Россия. Правительство своими решениями выражает настроения населения", - сказала Кикнадзе.Мы рады, что Еврокомиссия официально признала европерспективу Грузии - "Грузинская мечта">>По ее словам, правительство Грузии поступает мудро. При этом она отметила, что власти "ходят по острию лезвия"."То, к чему они придираются в резолюции, - абсолютно необоснованные доводы. Грузия гораздо демократичнее, чем Молдова и Украина, и она очень примерно выполняла все директивы Евросоюза. Я не согласна, что в Грузии нет свободы слова, наоборот, у нас слишком много свободы слова", - заявила Кикнадзе.Одной из причин сегодняшнего заключения Еврокомиссии политолог назвала то, что резко критикующая власти оппозиция "здорово поработала".При этом она отметила, что население Грузии против открытия второго фронта в Грузии. "Это замысел оппозиции, но думаю, у них ничего не выйдет, если не будет каких-то эксцессов и провокаций. То, как сегодня себя ведет правительство Грузии, абсолютно отражает волю народа", - сказала политолог.Еще одной причиной решения Еврокомиссии по Грузии стали геополитические факторы.Еврокомиссия пока не рекомендовала давать Грузии статус кандидата в ЕС>>"Но мне кажется, здесь еще и геополитические факторы, и, наверно, будет совершенно новый мировой порядок с абсолютно новыми региональными объединениями и финансовыми режимами. Идет торговля между государствами. Сейчас идет очень болезненный процесс передела мира. Посмотрим, куда мы попадем", - заключила Кикнадзе. В документе Еврокомиссии по Грузии сказано, что Еврокомиссия будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.Между тем, решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет на 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны члены Евросоюза.

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политика, аналитика, грузия, молдова, украина, еврокомиссия, евросоюз