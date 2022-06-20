https://sputnik-georgia.ru/20220620/evrokomissiya-prinyala-istoricheskoe-reshenie--premer-gruzii-267634813.html

"Еврокомиссия приняла историческое решение" – премьер Грузии

"Еврокомиссия приняла историческое решение" – премьер Грузии

Гарибашвили разъяснил, почем Украину и Молдову поощрили больше, чем Грузию 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T13:00+0400

2022-06-20T13:00+0400

2022-06-20T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Европа открыла двери для Грузии, что является историческим решением, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 20 июня.Заключение Еврокомиссии 17 июня озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге. ЕК решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией повременить до выполнения конкретных условий, при этом предоставить стране европейскую перспективу. По его словам, рекомендации, которые должна выполнить Грузия, и так были в повестке дня правительства."Теперь, как только Совет утвердит указанные рекомендации, мы, безусловно, сразу начнем работать с Брюсселем… Мы будем работать и получим статус кандидата", – отметил Гарибашвили.По его словам, Украина и Молдове предоставляют статус авансом. "Мы ничего не потеряли" - политолог об отказе предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС >>>"То есть им также записали, что Еврокомиссия обращается к Совету с рекомендацией, чтобы им присвоили статус, перспективу. То есть реально они дают статус авансом… В то же время с них тоже требуют проведения целого ряда реформ", – пояснил премьер.По словам Гарибашвили, в случае с Грузией наоборот. "Мы сначала должны выполнить все те условия, которые были поставлены, осуществить эти реформы, реализовать приоритеты и, безусловно, после этого Грузии будет присвоен статус", – сказал премьер.Гарибашвили поздравил народы Украины и Молдовы с успехом и отметил, что не завидует им, поскольку обе страны, по его словам, сейчас находятся в тяжелом положении.Глава грузинского правительства также отметил, что все те ощутимые достижения, которые связаны с интеграцией Грузии с ЕС, являются заслугой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее основателя Бидзины Иванишвили."Хочу напомнить нашему народу, что несколько из них – это соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и сейчас уже европейская перспектива и статус кандидата - все это связано с правлением "Грузинской мечты", – отметил Гарибашвили.В документе Еврокомиссии по Грузии сказано, что она будет следить за прогрессом Грузии с точки зрения решения приоритетных задач и составит отчет к концу 2022 года.Это наша вина: президент Грузии прокомментировала решение Еврокомиссии >>>Решение о том, получат ли Грузия, Украина и Молдова статус кандидата, будет принято на саммите Евросоюза, который пройдет на 23-24 июня. Страна получит статус, если "за" выступят все страны-члены Евросоюза.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, брюссель, молдова, украина, еврокомиссия, грузинская мечта, урсула фон дер ляйен