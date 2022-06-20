https://sputnik-georgia.ru/20220620/kak-zaschitit-detey-ot-zhary-rekomendatsii-gruzinskikh-spetsialistov-267625849.html

Как защитить детей от жары? Рекомендации грузинских специалистов

Как защитить детей от жары? Рекомендации грузинских специалистов

Дети чувствуют жаркую погоду больше, чем взрослые, а причиной этого является намного высокая подвижная активность, более того, в детском возрасте и сам процесс... 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T09:41+0400

2022-06-20T09:41+0400

2022-06-20T09:41+0400

грузия

общество

справки

жара

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/01/249118925_0:411:2403:1762_1920x0_80_0_0_feb88018944279725dbbfc414a192742.jpg

Именно поэтому важно знать о всех тех рекомендациях, которых Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии выдает гражданам для того, чтобы уберечь детей от жары и избежать возможных осложнений.Любое неожиданное изменение, в том числе и высокая температура воздуха, может стать причиной серьезного стресса для организма ребенка. Жара может вызвать различные заболевания среди детей, именно поэтому важно знать о симптомах и при первых же признаках обратиться к педиатру.Жара может вызвать истощение организма, обезвоживание, судороги, нарушение кровообращения.Когда бежать к врачу?Слабость, сильная утомляемость, головная боль, температура, жажда, удержание мочи, рвота, тошнота, быстрое и глубокое дыхание, онемение, боль и спазм мышц, изменение поведения (ухудшение настроения, сонливость) – это те симптомы, при которых родители срочно должны связаться с педиатром.В таких случаях срочно нужно перевести ребенка в прохладное место и дать воду в большом количестве.В том случае, если ребенок находится на грудном вскармливании, то материнского молока достаточно для получения жидкости и необходимости в воде нет. В таком случае, мать должна выпить много жидкости, чтобы было достаточное количество молока.Долгожданное лето и риски – Центр по контролю заболеваний Грузии дает советы населению >>В особую группу риска входят те дети, у которых есть астма, сердечно-сосудистые или почечные заболевания, диарея, ограниченные умственные и физические возможности.Медики предупреждают, что в жару дети могут стать депрессивными. Специалисты рекомендуют сохранить в доме прохладу, включить кондиционер (от 22 до 26 градусов). В жару врачи советуют приготовить такую еду, которая не требует газовой или электроплиты.Также, важно проследить, чтобы солнечные лучи не попали в дом, для этого можно плотно закрыть занавески или же использовать жалюзи.В том случае, если дом особенно жаркий и нет возможности кондиционирования, медики советуют таким людям провести с ребенком несколько часов в прохладном месте (посидеть в тени или рядом с фонтанами, поплавать в бассейне, пойти в торговый центр, магазин или публичную библиотеку).Каким будет лето 2022: народные приметы >>Специалисты также рекомендуют купать ребенка в воде до тех пор, пока он не станет веселым и оживленным.В случае использования вентилятора, медики просят поставить его в безопасное место и контролировать направление потока воздуха.Выходить по делам в жаркие дни медики советуют в прохладное время суток. В местах, где много комаров, желательно нанести на оголенную часть кожи ребенка специальный раствор или гель против насекомых. Медики категорически запрещают оставлять детей в машине или в транспорте в жаркие дни.По словам медиков, даже во время прохлады в машине температура может быстро подняться. Даже при открытых окнах, температура может увеличиться на шесть градусов.Что касается солнцезащитного крема, то он может защитить от ультрафиолетовых лучей, но не от высокой температуры. Использовать солнцезащитные средства нельзя среди детей в возрасте до шести месяцев.В жару также важно сохранить влажность кожи ребенка. Родители должны приучить детей пить воду, можно купить разноцветный стакан, чтобы привлечь внимание ребенка. Сделать воду более вкусной можно с помощью сока из натуральных фруктов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, справки , жара, дети