https://sputnik-georgia.ru/20220620/otkuda-u-oppozitsionera-khoshtariya-dengi-gruzinskaya-mechta-trebuet-razyasneniy-267641866.html

Откуда у оппозиционера Хоштария деньги? "Грузинская мечта" требует разъяснений

Откуда у оппозиционера Хоштария деньги? "Грузинская мечта" требует разъяснений

Мдинарадзе поспешил напомнить обществу, что Элене Хоштария известна своими антироссийскими заявлениями 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T14:53+0400

2022-06-20T14:53+0400

2022-06-20T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призывает лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария обнародовать информацию о перечисленных из России деньгах.Ранее в СМИ распространилась информация о поступлении денег из России на счета членов семьи Хоштария, которая представляет собой прозападную оппозицию и постоянно обвиняет власти в работе на Россию. Только за последние три-четыре месяца было перечислено несколько миллионов рублей и десятки тысяч долларов, в общей сложности примерно 140-150 тысяч долларов.По его словам, в Грузии многие получают деньги из России, но в случае Хоштария это совершенно другое дело."Однако, когда дело касается человека, политика, который уже многие годы доказывает обществу, что якобы для нее все российское категорически неприемлемо, у нее нет морального право использовать российские финансы для своего благополучия и благополучия своей семьи или в политических целях", – отметил Мдинарадзе.Если Хоштария нечего скрывать и дело касается наследства, то, естественно, обнародование информации о переводах не должно быть проблемой, отметил Мдинарадзе."Если Хоштария и ее семя откажутся обнародовать перечисленные суммы, станет очевидно, что мы имеем дело с таким случаем, которым должны заинтересоваться следственные органы для того, чтобы грузинское государство максимально застраховало текущие в стране политические процессы от российской мягкой силы", – сказал Мдинарадзе.Оппозиция готовится к протесту из-за решения Еврокомиссии по Грузии>>По данным СМИ, часть денег была зачислена членам семьи политика со счета Большого театра, а часть – из федерального бюджета России. Информацию о перечислениях из России Хоштария подтвердила.Элене Хоштария – один из самых ярких оппозиционных политиков в Грузии. Она выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.Бывший член некогда правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Европейская Грузия – движение за свободу" в марте 2021 года основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "пришло время" или "пора"."Оппозиция здорово поработала" - эксперт об отрицательном решении Еврокомиссии по Грузии>>Осенью 2016 года Хоштария вошла в парламент по спискам "Единого национального движения", но после раскола примкнула к новообразовавшейся "Европейской Грузии".В 2017 году Хоштария пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.Осенью 2020 года Хоштария прошла в парламент по спискам "Европейской Грузии", но в феврале 2022 года ее лишили мандата за систематические пропуски пленарных заседаний.

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грузия, новости, элене хоштария, мамука мдинарадзе, сергей гаврилов, тбилиси, грузинская мечта, мгимо, единое нацдвижение