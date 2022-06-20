https://sputnik-georgia.ru/20220620/otkuda-u-oppozitsionera-khoshtariya-dengi-gruzinskaya-mechta-trebuet-razyasneniy-267641866.html
Откуда у оппозиционера Хоштария деньги? "Грузинская мечта" требует разъяснений
Откуда у оппозиционера Хоштария деньги? "Грузинская мечта" требует разъяснений
Мдинарадзе поспешил напомнить обществу, что Элене Хоштария известна своими антироссийскими заявлениями 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T14:53+0400
2022-06-20T14:53+0400
2022-06-20T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призывает лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария обнародовать информацию о перечисленных из России деньгах.Ранее в СМИ распространилась информация о поступлении денег из России на счета членов семьи Хоштария, которая представляет собой прозападную оппозицию и постоянно обвиняет власти в работе на Россию. Только за последние три-четыре месяца было перечислено несколько миллионов рублей и десятки тысяч долларов, в общей сложности примерно 140-150 тысяч долларов.По его словам, в Грузии многие получают деньги из России, но в случае Хоштария это совершенно другое дело."Однако, когда дело касается человека, политика, который уже многие годы доказывает обществу, что якобы для нее все российское категорически неприемлемо, у нее нет морального право использовать российские финансы для своего благополучия и благополучия своей семьи или в политических целях", – отметил Мдинарадзе.Если Хоштария нечего скрывать и дело касается наследства, то, естественно, обнародование информации о переводах не должно быть проблемой, отметил Мдинарадзе."Если Хоштария и ее семя откажутся обнародовать перечисленные суммы, станет очевидно, что мы имеем дело с таким случаем, которым должны заинтересоваться следственные органы для того, чтобы грузинское государство максимально застраховало текущие в стране политические процессы от российской мягкой силы", – сказал Мдинарадзе.Оппозиция готовится к протесту из-за решения Еврокомиссии по Грузии>>По данным СМИ, часть денег была зачислена членам семьи политика со счета Большого театра, а часть – из федерального бюджета России. Информацию о перечислениях из России Хоштария подтвердила.Элене Хоштария – один из самых ярких оппозиционных политиков в Грузии. Она выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.Бывший член некогда правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Европейская Грузия – движение за свободу" в марте 2021 года основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "пришло время" или "пора"."Оппозиция здорово поработала" - эксперт об отрицательном решении Еврокомиссии по Грузии>>Осенью 2016 года Хоштария вошла в парламент по спискам "Единого национального движения", но после раскола примкнула к новообразовавшейся "Европейской Грузии".В 2017 году Хоштария пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.Осенью 2020 года Хоштария прошла в парламент по спискам "Европейской Грузии", но в феврале 2022 года ее лишили мандата за систематические пропуски пленарных заседаний.
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грузия, новости, элене хоштария, мамука мдинарадзе, сергей гаврилов, тбилиси, грузинская мечта, мгимо, единое нацдвижение
Откуда у оппозиционера Хоштария деньги? "Грузинская мечта" требует разъяснений
14:53 20.06.2022 (обновлено: 16:04 20.06.2022)
Мдинарадзе поспешил напомнить обществу, что Элене Хоштария известна своими антироссийскими заявлениями
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призывает лидера оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария обнародовать информацию о перечисленных из России деньгах.
Ранее в СМИ распространилась информация о поступлении денег из России на счета членов семьи Хоштария, которая представляет собой прозападную оппозицию и постоянно обвиняет власти в работе на Россию. Только за последние три-четыре месяца было перечислено несколько миллионов рублей и десятки тысяч долларов, в общей сложности примерно 140-150 тысяч долларов.
"Мы призываем Элене Хоштария обнародовать полную информацию о каждом рубле, полученном из России после августа 2008 года, и будет хорошо, если она перечислит указанные суммы в фонд помощи Украины", – заявил один из лидеров правящей партии, председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
По его словам, в Грузии многие получают деньги из России, но в случае Хоштария это совершенно другое дело.
"Однако, когда дело касается человека, политика, который уже многие годы доказывает обществу, что якобы для нее все российское категорически неприемлемо, у нее нет морального право использовать российские финансы для своего благополучия и благополучия своей семьи или в политических целях", – отметил Мдинарадзе.
Если Хоштария нечего скрывать и дело касается наследства, то, естественно, обнародование информации о переводах не должно быть проблемой, отметил Мдинарадзе.
"Если Хоштария и ее семя откажутся обнародовать перечисленные суммы, станет очевидно, что мы имеем дело с таким случаем, которым должны заинтересоваться следственные органы для того, чтобы грузинское государство максимально застраховало текущие в стране политические процессы от российской мягкой силы", – сказал Мдинарадзе.
По данным СМИ, часть денег была зачислена членам семьи политика со счета Большого театра, а часть – из федерального бюджета России.
Информацию о перечислениях из России Хоштария подтвердила.
"Мой отец является наследником Солико Вирсаладзе, художника театра, который в XX веке работал в Мариинском театре, и чьи спектакли ставятся во всем мире. Соответственно, гонорары начисляются со всех его постановок уже 25 лет. С Российским авторским обществом (РАО) отношения разорваны", – написала Хоштария в соцсети.
Элене Хоштария – один из самых ярких оппозиционных политиков в Грузии. Она выпускница МГИМО, что не мешает ей быть в числе грузинских политиков, наиболее жестко настроенных в отношении России. Именно она летом 2019 возглавила кампанию по удалению из зала парламента Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.
Бывший член некогда правящей партии "Единое национальное движение" и партии "Европейская Грузия – движение за свободу" в марте 2021 года основала новое политическое движение под названием "Дроа", что в переводе с грузинского значит "пришло время" или "пора".
Осенью 2016 года Хоштария вошла в парламент по спискам "Единого национального движения", но после раскола примкнула к новообразовавшейся "Европейской Грузии".
В 2017 году Хоштария пыталась стать мэром Тбилиси, но заняла пятое место.
Осенью 2020 года Хоштария прошла в парламент по спискам "Европейской Грузии", но в феврале 2022 года ее лишили мандата за систематические пропуски пленарных заседаний.