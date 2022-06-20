https://sputnik-georgia.ru/20220620/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-80-millionov-lari-267625588.html

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари

Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица 20.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-20T11:07+0400

2022-06-20T11:07+0400

2022-06-20T11:07+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249366087_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cc0f52e96a4b2110f57fa475fb4c1ee.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 5 067 кредитов на сумму 81,2 миллиона лари (28 миллиона долларов) с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).Сколько фермеров Грузии уже получили помощь от государства >>Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы >>По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии