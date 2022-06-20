https://sputnik-georgia.ru/20220620/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-80-millionov-lari-267625588.html
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T11:07+0400
2022-06-20T11:07+0400
2022-06-20T11:07+0400
грузия
новости
экономика
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249366087_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cc0f52e96a4b2110f57fa475fb4c1ee.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 5 067 кредитов на сумму 81,2 миллиона лари (28 миллиона долларов) с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).Сколько фермеров Грузии уже получили помощь от государства >>Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы >>По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249366087_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_04ea9e467a2591a514766dbb35bc51b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 5 067 кредитов на сумму 81,2 миллиона лари (28 миллиона долларов) с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.
Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.
Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.
В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.
По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.