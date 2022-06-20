Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220620/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-80-millionov-lari-267625588.html
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари
Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица 20.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-20T11:07+0400
2022-06-20T11:07+0400
грузия
новости
экономика
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249366087_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cc0f52e96a4b2110f57fa475fb4c1ee.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 5 067 кредитов на сумму 81,2 миллиона лари (28 миллиона долларов) с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).Сколько фермеров Грузии уже получили помощь от государства &gt;&gt;Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы &gt;&gt;По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249366087_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_04ea9e467a2591a514766dbb35bc51b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 80 миллионов лари

11:07 20.06.2022
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanРайон Кеда, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
Район Кеда, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2022
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Для поддержки выращивания однолетних культур в Грузии в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдано 5 067 кредитов на сумму 81,2 миллиона лари (28 миллиона долларов) с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.
Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.
Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (от 1,7 до 34,5 тысячи долларов).
Сколько фермеров Грузии уже получили помощь от государства >>
Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.
Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.
В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.
Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы >>
По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0