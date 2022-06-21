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Лето и заразные заболевания – Национальный центр по контролю заболеваний предупреждает

Лето и заразные заболевания – Национальный центр по контролю заболеваний предупреждает

Летний сезон – не только приятное время для отдыха, но и довольно опасный для организма человека период. Для большинства людей сезоном вирусов и болезней... 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T15:11+0400

2022-06-21T15:11+0400

2022-06-21T15:34+0400

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Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии опубликовал список заболеваний, которыми чаще всего болеют летом и дал рекомендации гражданам.С наступлением жары и лета растут случаи острой диареи. Согласно многолетней статистике Грузии, из всех зарегистрированных случаев диареи в течение года, 50% приходится именно на летний период. Большая часть случаев диареи (60-65%) приходится на детей.Это связано с нарушением правил гигиены рук, хранения продуктов и усилением микробов в жару.Что нужно знать, чтобы избежать заболеванияЕсли воду отключают, то при ее включении использовать воду следует только после того, как она будет течь в течение десяти минут. Ни в коем случае нельзя использовать воду из нецентрализованной системы. Ее нужно прокипятить. Использовать кипяченную воду можно в течение 24 часов, не более.Воду нужно хранить в чистом резервуаре с крышкой. Использовать емкость, в которой хранилась вода для других жидкостей, не рекомендуется.Во время купания в водохранилищах или рыбалки нужно постараться не глотать воду, чтобы не подхватить диарею или лептоспироз (острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспиров (Leptospira). Болезнь поражает капилляры, часто поражает печень, почки, мышцы, сопровождается постоянной лихорадкой – ред.).Мясо, рыбу и яйца перед употреблением нужно хорошо варить или жарить. Блюда перед едой хорошо греть, кипятить.Лето без солнечных ожогов – рекомендации Центра по контролю заболеваний Грузии >>>Для того, чтобы избежать загрязнения продуктов, в холодильнике сырую и приготовленную еду нужно хранить на отдельных полочках и в разных контейнерах. Для овощей и мяса нужно иметь разные разделочные доски.Медики советуют не есть летом яйца всмятку, гоголь-моголь или использовать поврежденные яйца. В жаркий сезон также не рекомендовано употреблять некипяченое молоко. Салаты заправлять майонезом или сметаной следует непосредственно перед тем, как подать на стол. Зелень и фрукты сначала нужно замачивать, а затем мыть под проточной водой.Летом специалисты советуют не есть торты и пирожные с кремом. В случае покупки тортов и пирожных с кремом нужно помнить, что хранить их можно при температуре от 0 оC до -8 оC. В случае кондитерских изделий, изготовленных из белкового крема и фруктов, хранить их можно в течение 72 часов, из сливок – в течение 32 часов, из заварного крема – в течение 6 часов, из взбитых сливок – 7 часов.Человек, больной диареей, не должен готовить еду, ухаживать за больными или детьми, предупреждают специалисты.В августе растут случаи заболевания сибирской язвой. Поэтому во избежание заражения медики советуют не покупать мясо, которое не хранится в холодильнике.ЛейшманиозБольные собаки и флеботомусы (род двукрылых насекомых из подсемейства москитов – ред.) являются основными источниками распространения лейшманиоза. От флеботомусов особенно нужно защищаться вечером. Большая часть больных лейшманиозом собак линяет, у них появляются язвы на голове и теле.У молодых собак заболевание протекает быстро и часто завершается летально. Среди более взрослых животных нет клинического течения заболевания, есть и бессимптомные случаи. Лечения собак в данном случае нет и из-за эпидемиологической опасности медики рекомендуют эвтаназию животного.В Грузии лейшманиоз является одной из серьезных проблем среди людей, особенно среди детей дошкольного возраста. В стране больше распространен висцеральный лейшманиоз, который протекает сравнительно легче, чем кожный. В Грузии кожный лейшманиоз выявлен в единичных случаях.Согласно эпидемиологическим исследованиям, в Грузии за последние пять лет ареал распространения лейшманиоза постепенно расширяется. Впервые в 2021 году к активным очагам лейшманиоза Тбилиси, Кахети, Кутаиси и Квемо Картли добавился и регион Самцхе-Джавахети.МалярияМалярия (итал. mala aria – "плохой воздух", ранее известная как "болотная лихорадка") – группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles.В Грузии активный сезон комаров начинается в конце апреля и длится почти до конца октября. Активность флеботомусов начинается в конце июня и длится до середины сентября. Пик активности этих насекомых достигает в середине июля и снижается со второй половины августа.Врачи советуют не оголять тело в летние вечерние дни и использовать специальные средства, отгоняющие насекомых. Также важно использовать защитные сетки на окнах и дверях.Аллерголог дала рекомендации по защите от комаров >>>Лучшая превенция распространения насекомых – это очищение водохранилищ, обработка или уничтожение болот. Для снижения интенсивности комаров эффективно пустить в водохранилища рыбу гамбузия (Gambusia affinis), которая уничтожает насекомых.КлещиВесной и летом растет и активность клещей. Они являются переносчиками таких серьезных инфекций, как Конго-Крымская лихорадка, боррелиоз и клещевой энцефалит.Медики советуют выходить на природу в закрытой одежде, чтобы клещ не смог пробраться до тела.Специалисты предупреждают, что не все клещи инфицированы, но в случае его обнаружения на теле, нужно внимательно отнестись к своему здоровью. В том случае, если в течение двух недель поднимется температура или место укуса покраснеет, следует обратиться к врачу.ЗмеиВо время нахождения в пустынных, полупустынных или диких территориях нужно помнить, что в Грузии встречается два вида ядовитых змей. Это неагрессивные змеи. И в том случае, если будут соблюдены стандартные меры осторожности, они не нападут.Но если змея все-таки укусит, следует помнить, что во всех районных центрах и больших городах есть запасы соответствующих препаратов. Так что в случае укуса змеи следует незамедлительно обратиться к медцентру.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , грузия, общество, новости