https://sputnik-georgia.ru/20220621/tsulukiani-aktsiya-domoy-v-evropu-v-tbilisi-stala-razocharovaniem-dlya-mnogikh-267686707.html

Цулукиани: акция "Домой в Европу" в Тбилиси стала разочарованием для многих

Цулукиани: акция "Домой в Европу" в Тбилиси стала разочарованием для многих

Организаторы акции – гражданское движение "Стыдно" – пообещали властям массовое неповиновение, если они откажутся выполнять требования 21.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-21T13:40+0400

2022-06-21T13:40+0400

2022-06-21T13:56+0400

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евросоюз

единое нацдвижение

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Многие участники акции "Домой в Европу" в центре Тбилиси были разочарованы, так как шли на нее не для того, чтобы слушать о планах устроить революцию, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани на брифинге.Многотысячная акция прошла в минувший понедельник. Там был провозглашен манифест о создании Народного движения с целью защиты "европейского выбора Грузии". Организаторы акции – гражданское движение "Стыдно" – пообещали властям массовое неповиновение, если они откажутся выполнять требования.По ее словам, многие пришли на проспект Руставели, чтобы поддержать идею о важности интеграции в Евросоюз. Акция прошла в преддверии саммита Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС."Это несправедливо" – премьер Грузии о решение Еврокомиссии>>"Там были люди, которые действительно искренне стремятся к тому, к чему стремимся все мы и государство – это полноценное членство в Европейской семье", – сказала Цулукиани.На прошлой неделе Еврокомиссия дала рекомендацию предоставить статус всем, кроме Грузии, призвав ее до конца года выполнить 12 условий.Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют движение "Стыдно" молодежным крылом своего главного оппонента – крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". По словам лидеров "Грузинской мечты", в то время, когда страна ждала заключения Еврокомиссии, "Нацдвижение" и ее соратники настраивали Европу против властей Грузии. Более того, правящая партия называет "Нацдвижение" силой, которая стремится расшатать ситуацию в стране, втянуть ее в войну и на этой волне вернуться к власти."Оппозиция делает все для повышения уровня поляризации в Грузии" – Кобахидзе>>Движение "Стыдно" намерено провести следующую масштабную акцию в Тбилиси 24 июня, после того, как Евросоюз объявит окончательное решение по Грузии. В этот день и будут озвучены требования Народного движения.Согласно инициативе, Национальный совет Народного движения будет создан по принципу паритета, где у гражданского общества будет большинство голосов. Народное движение объединит представителей гражданского общества, СМИ, НПО, политические партии, представителей студенчества и профсоюзов культуры.

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грузия, новости, тбилиси, украина, молдова, еврокомиссия, евросоюз, единое нацдвижение, грузинская мечта