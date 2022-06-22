https://sputnik-georgia.ru/20220622/spory-s-deputatami-premer-gruzii-vystupaet-pered-parlamentom-267728437.html

Депутаты пытались сорвать выступление премьера Грузии в парламенте?

Депутаты пытались сорвать выступление премьера Грузии в парламенте?

Гарибашвили начал свое выступление в парламенте с темы евроинтеграции Грузии 22.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-22T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте с отчетом о проделанной правительством работе за год началось с перепалки с оппозицией.Закончить мысль премьеру не дала член крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", лидер парламентской фракции Хатия Деканоидзе. Несмотря на многократные призывы главы парламента Шалвы Папуашвили соблюдать регламент и культуру выступлений в парламенте, Деканоидзе продолжала кричать, что Гарибашвили врет.Председатель парламента предупреждал Деканоидзе, что в случае ее неповиновения регламенту, ему придется потребовать, чтобы она покинула зал заседаний.Власти Грузии не позволят "темным силам" осуществить свой план – Каладзе>>Сам Гарибашвили наблюдал за происходящим с улыбкой на лице. "У вас нет лекарства, чтобы дать ей, и она успокоилась?", - обратился премьер к депутатам.Призвал Деканоидзе к порядку и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Пока Деканоидзе призывали соблюдать регламент, шум в зале подняла другой оппозиционный депутат - лидер парламентской политической группы "Лело - партнерство для Грузии" Анна Нацвлишвили. Когда же наконец в зале стало тихо, Гарибашвили объяснил, что имел в виду под "историческим решением" - рекомендацию Еврокомиссии к Европейскому совету предоставить Грузии "европейскую перспективу"."Это несправедливо" – премьер Грузии о решении Еврокомиссии>>После того, как стало обнародовано заключение Еврокомиссии о том, чтобы рекомендовать предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз лишь Украине и Молдове, грузинская оппозиция заявила, что во всем виноваты власти Грузии, которые отступили от демократии. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия - 12 пунктов, среди которых решение проблемы с поляризацией в обществе, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Что касается выступления премьера, на заседании помимо депутатов присутствуют члены кабинета министров и мэр Тбилиси Каха Каладзе.В парламенте усилили меры безопасности и ввели режим ограниченного доступа, чтобы избежать возможных провокаций во время предстоящего выступления премьера.Что написано в отчетеЕжегодный отчет премьер-министра Грузии охватывает период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года и касается всех направлений работы кабинета министров страны.Отчет о выполнении правительственной программы на 160 страниц уже поступил в парламент Грузии.Условно он разделен на четыре части: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликтов и права человека; экономическая политика; социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правлении. В нем приведены как данные о уже проделанной работе кабинета министров, так и запланированные до конца года проекты и планы.Особое внимание в отчете уделено внешней политике страны, безопасности и экономике Грузии. В частности, отчет касается успешной работы грузинских дипломатов, усиления обороноспособности страны, отношений с соседями, развития Грузии как регионального хаба.Также в отчете уделено внимание и социальной политике государства, рассказано про успешные проекты помощи гражданам и анонсированы новшества в сфере трудоустройства и здравоохранения.Особое место в документе занимают достижения и планы кабинета министров в направлении развития экономики, снижения уровня инфляции, улучшения инфраструктуры и развития человеческого капитала.

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