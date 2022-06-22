https://sputnik-georgia.ru/20220622/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-267713096.html
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 22.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-22T07:01+0400
2022-06-22T07:01+0400
2022-06-22T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 1,72% и составила 84,12 доллара с доходностью 7,6%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,17%, торги закрылись с доходностью 6,41% по цене 99,46пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 95,71 пункта с доходностью 8,87%, за неделю цена понизилась на 0,76%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,16% до 84,41 пункта, доходность составила 7,26%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 5,02% и составила 14,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 890 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,3-15,54 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,291% и составила 5,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 278 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,48-6,34 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 6,27% до 13,16 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 250 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,16-14,0 фунта за акцию.
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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 1,72% и составила 84,12 доллара с доходностью 7,6%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.
Торги корпоративными облигациями
Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,17%, торги закрылись с доходностью 6,41% по цене 99,46пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 95,71 пункта с доходностью 8,87%, за неделю цена понизилась на 0,76%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,16% до 84,41 пункта, доходность составила 7,26%.
Торги акциями
Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 5,02% и составила 14,76 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 890 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,3-15,54 фунта за акцию.
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 3,291% и составила 5,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 278 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,48-6,34 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 6,27% до 13,16 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 250 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,16-14,0 фунта за акцию.