https://sputnik-georgia.ru/20220624/glava-mvd-serbii-ukraina-pokazala-chto-kriteriem-dlya-evrointegratsii-sluzhit-voyna-s-rf-267839194.html

Глава МВД Сербии: Украина показала, что критерием для евроинтеграции служит война с РФ

Глава МВД Сербии: Украина показала, что критерием для евроинтеграции служит война с РФ

Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют к балканским странам, заявил министр 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T17:34+0400

2022-06-24T17:34+0400

2022-06-24T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС означает, что главным критерием для евроинтеграции являют не реформы, а конфликт с Россией, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.Совет Евросоюза накануне принял решение предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдове, а для Грузии признана европейская перспектива и выращена готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты."Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема", - сказал он.Сербский министр высказал надежду, что Молдова не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт.Евросоюз готов дать Грузии статус кандидата после выполнения ею ряда условий - Мишель >>"Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но, похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией", - подчеркнул глава МВД Сербии."Если бы условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то, тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС", - отметил Вулин.Гарибашвили: Грузия как никто заслуживала статуса кандидата на членство в ЕС >>В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.

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