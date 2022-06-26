https://sputnik-georgia.ru/20220626/parlament-gruzii-utverdil-novye-pravila-zastroyki-batumi-267853616.html

Парламент Грузии утвердил новые правила застройки Батуми

Парламент Грузии утвердил новые правила застройки Батуми

В рамках программы до 300 многоквартирных домов будут полностью заменены новым современным жильем 26.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-26T10:04+0400

2022-06-26T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в Кодекс о планировании пространства, архитектурной и строительной деятельности, предоставляющие мэрии Батуми право застраивать город до утверждения Генплана.Как утверждают авторы законопроекта, принятие законопроекта связано с демонтажем многоквартирных аварийных домов в Батуми и заменой их на новые жилые комплексы.В связи с этим мэрия Батуми получила право застраивать город свыше определенных норм.Эта норма вызвала жаркие споры в парламенте, и в итоге депутаты приняли решение допустить застройку черноморского курортного города выше нормы только на определенных условиях.Премьер пообещал жителям Батуми решить проблему аварийного жилья >>Среди условий удовлетворение квартирами пострадавших от кооперативных застройщиков, в случае осуществления проектов государственной или муниципальной значимости с целью замены аварийного дома.При этом разрешение на такие застройки должно давать сакребуло (совещательный орган) Батуми при наличии обоснований со стороны мэрии.При этом в случае положительного решения сакребуло, в пользу города должно переходить не менее 10% от изменившейся площади здания и использоваться эта площадь должна только для удовлетворения квартирами жителей аварийных домов.Правительство Грузии 28 марта утвердило государственную программу под названием "Батуми без аварийных домов". Согласно программе, аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа.Правительство Аджарии предлагает всем застройщикам и строительным компаниям банковскую гарантию в размере 150 миллионов лари для успешной реализации программы.В рамках программы до 300 многоквартирных домов будут полностью заменены новым современным жильем, а более трех тысяч семей продолжат жить в безопасных условиях.Новое жилье в Батуми получат до 10 тысяч человек >>На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных.Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей.

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