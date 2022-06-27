https://sputnik-georgia.ru/20220627/kogda-zhiteli-gruzii-pochuvstvuyut-ekonomicheskiy-progress--otvet-vitse-premera-267927059.html

Когда жители Грузии почувствуют экономический прогресс – ответ вице-премьера

Когда жители Грузии почувствуют экономический прогресс – ответ вице-премьера

Чтобы жители Грузии смогли действительно почувствовать трансформацию "обедневшей" страны, нужно время, считает вице-премьер 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T23:27+0400

2022-06-27T23:27+0400

2022-06-27T23:27+0400

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правительство грузии

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 27 июня — Sputnik. Чтобы граждане Грузии ощутили экономический рост на себе, необходимо сохранить эту положительную тенденцию в течение нескольких лет, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.По уточненным данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в первом квартале 2022 года составил 14,9% по сравнению с показателем за январь-март 2021 года.По словам Давиташвили, чтобы жители Грузии смогли действительно почувствовать трансформацию "обедневшей" страны, нужно время, и поэтому необходимо поддерживать этот экономический рост.Глава Минэкономики отметил, что положительная динамика роста ВВП, которая наблюдается с начала года, продолжилась и в мае и, по предварительным данным, двухзначный экономический рост сохранен и в прошлом месяце."Думаю, мы должны сохранить положительную динамику и в ближайшие месяцы, ведь восстановление туризма в мае составило почти 96%. В летние месяцы: июнь, июль, август мы ожидаем, что превзойдем данные 2019 года с точки зрения доходов от туризма", - заявил Давиташвили.Премьер: экономический рост в Грузии – беспрецедентный в Европе >>По его словам, это будет прочной основой для поддержания этого сильного экономического роста. Также он считает, что по остальным направлениям положительные тенденции в экономике сохранятся.По данным Нацбанка, доходы Грузии от международных путешественников в январе-мае 2022 года составили 840,9 миллиона долларов, на 374,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2022 года доход от туризма составил 258,6 миллиона долларов, что на 250,4% выше показателя за прошлый год и на 4,4% меньше, чем в мае 2019 года.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.В Европе нет такого экономического роста, как в Грузии – премьер >>Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.

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грузия, новости, экономика, правительство грузии, леван давиташвили