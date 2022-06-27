https://sputnik-georgia.ru/20220627/oppozitsionnaya-partiya-lelo-vydvinula-ultimatum-gruzinskoy-mechte-267923880.html
Оппозиционная партия "Лело" выдвинула ультиматум "Грузинской мечте"
Оппозиционная партия "Лело" выдвинула ультиматум "Грузинской мечте"
"Лело" призывает "Грузинскую мечту" незамедлительно начать переговоры с политическими партиями и гражданским обществом по формированию правительства... 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T21:21+0400
2022-06-27T21:21+0400
2022-06-27T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" может отказаться от обычного режима работы в парламенте и в сакребуло (горсобрание), в случае невыполнения правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" их требований.Как отмечено в заявлении партии, "Лело" призывает "Грузинскую мечту" незамедлительно начать переговоры с политическими партиями и гражданским обществом по вопросу "определения принципов формирования правительства национального согласия, а затем по разработке конкретных шагов для выполнения требований Евросоюза".Ранее в пятницу Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.Как отмечено в заявлении "Лело", обеспечение членства Грузии в ЕС выходит за узкопартийные интересы и является национальной задачей."Если политическая партия "Грузинская мечта" не разделит это видение, проигнорирует гражданское общество и требования народа, политическая ответственность за дальнейшее развитие событий полностью возлагается на правящую команду", - отмечено в заявлении."Это несерьезно" – вице-премьер о возможной отставке главы правительства Грузии >>Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, лело для грузии
Оппозиционная партия "Лело" выдвинула ультиматум "Грузинской мечте"
"Лело" призывает "Грузинскую мечту" незамедлительно начать переговоры с политическими партиями и гражданским обществом по формированию правительства национального согласия
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" может отказаться от обычного режима работы в парламенте и в сакребуло (горсобрание), в случае невыполнения правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" их требований.
Как отмечено в заявлении партии, "Лело" призывает "Грузинскую мечту" незамедлительно начать переговоры с политическими партиями и гражданским обществом по вопросу "определения принципов формирования правительства национального согласия, а затем по разработке конкретных шагов для выполнения требований Евросоюза".
"Если "Грузинская мечта" откажется предпринимать эти шаги и включиться в широкие общественные консультации до 3 июля, "Лело" считает, что наша деятельность в парламенте и в сакребуло не может продолжиться в обычном режиме", - отмечено в заявлении партии.
Ранее в пятницу Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.
Как отмечено в заявлении "Лело", обеспечение членства Грузии в ЕС выходит за узкопартийные интересы и является национальной задачей.
"Если политическая партия "Грузинская мечта" не разделит это видение, проигнорирует гражданское общество и требования народа, политическая ответственность за дальнейшее развитие событий полностью возлагается на правящую команду", - отмечено в заявлении.
Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.
Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.
Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".
На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.