https://sputnik-georgia.ru/20220627/tekhnicheskoe-pravitelstvo-prineset-gruzii-tolko-khaos--vitse-spiker-parlamenta-267921569.html

Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента

Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента

Есть всевозможные форматы, чтобы обсудить вопросы и прийти к общему решению, заявил депутат 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T19:19+0400

2022-06-27T19:19+0400

2022-06-27T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Идея создания технического правительства направлена на дестабилизацию, которая должна привести к беспорядкам, хаосу и развитию революционных процессов, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.Как отметил Вольский, большая часть общества голосует за "Грузинскую мечту" из-за того, что в направлении евроинтеграции были предприняты серьезные и результативные шаги. По его словам, все европейские лидеры указывают, что главное деполяризация, чтобы было выполнено то, что интересует Евросоюз."Никакого серьезного настроя, чтобы в стране была достигнута деполяризация, не существует. Есть всевозможные форматы, чтобы обсудить вопросы и прийти к общему решению", - подчеркнул Вольский.Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих >>Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта"."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, оппозиция, грузия - ес, георгий вольский, правительство грузии