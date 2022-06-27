https://sputnik-georgia.ru/20220627/oppozitsionnyy-deputat-parlamenta-gruzii-raskritikoval-trebovaniya-protestuyuschikh-267916029.html
Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих
Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих
Организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация, заявил депутат 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T16:16+0400
2022-06-27T16:16+0400
2022-06-27T16:16+0400
грузия
новости
политика
партия "гирчи"
отставка
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает бессмысленными требование Народного движения об отставке правительства Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.По его словам, организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация."Мы 30 лет не можем создать правительство национального согласия, и оказывается, у неправительственного сектора есть ответ на вопрос: кто в очень сложное время будет идеальным правительством для Грузии… Откуда НПО берет эту легитимацию? Раз "Стыдно" сказало, что это хорошие люди и они укомплектуют правительство, разве это легитимация?!" - заявил Хвичия."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>По его словам, грузинский народ не согласится на то, чего требуют организаторы акции, соответственно, никакого давления на правительство не будет оказано."Люди же не выйдут на улицу, чтобы привести к власти "нпошников", что меняется для людей в результате всего этого?.. Требования не направлены на улучшение состояния народа, они направлены на улучшение состояния неправительственного сектора и нескольких активистов", - отметил Хвичия.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования >>Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".Вопрос об отставке премьера поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями>>Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, партия "гирчи", отставка, правительство грузии
Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих
Организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает бессмысленными требование Народного движения об отставке правительства Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.
"В первую очередь, надо требовать конституционные изменения. А после этого, когда выборы будут иметь смысл, мы должны требовать новые выборы", - заявил Хвичия.
По его словам, организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация.
"Мы 30 лет не можем создать правительство национального согласия, и оказывается, у неправительственного сектора есть ответ на вопрос: кто в очень сложное время будет идеальным правительством для Грузии… Откуда НПО берет эту легитимацию? Раз "Стыдно" сказало, что это хорошие люди и они укомплектуют правительство, разве это легитимация?!" - заявил Хвичия.
По его словам, грузинский народ не согласится на то, чего требуют организаторы акции, соответственно, никакого давления на правительство не будет оказано.
"Люди же не выйдут на улицу, чтобы привести к власти "нпошников", что меняется для людей в результате всего этого?.. Требования не направлены на улучшение состояния народа, они направлены на улучшение состояния неправительственного сектора и нескольких активистов", - отметил Хвичия.
Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.
Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".
Вопрос об отставке премьера поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.
На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.