https://sputnik-georgia.ru/20220627/oppozitsionnyy-deputat-parlamenta-gruzii-raskritikoval-trebovaniya-protestuyuschikh-267916029.html

Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих

Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих

Организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация, заявил депутат 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T16:16+0400

2022-06-27T16:16+0400

2022-06-27T16:16+0400

грузия

новости

политика

партия "гирчи"

отставка

правительство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264567357_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_668de5249b1a912c1bc6aeedc1b77095.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает бессмысленными требование Народного движения об отставке правительства Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.По его словам, организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация."Мы 30 лет не можем создать правительство национального согласия, и оказывается, у неправительственного сектора есть ответ на вопрос: кто в очень сложное время будет идеальным правительством для Грузии… Откуда НПО берет эту легитимацию? Раз "Стыдно" сказало, что это хорошие люди и они укомплектуют правительство, разве это легитимация?!" - заявил Хвичия."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>По его словам, грузинский народ не согласится на то, чего требуют организаторы акции, соответственно, никакого давления на правительство не будет оказано."Люди же не выйдут на улицу, чтобы привести к власти "нпошников", что меняется для людей в результате всего этого?.. Требования не направлены на улучшение состояния народа, они направлены на улучшение состояния неправительственного сектора и нескольких активистов", - отметил Хвичия.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования >>Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".Вопрос об отставке премьера поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями>>Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, партия "гирчи", отставка, правительство грузии