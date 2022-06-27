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Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих
Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих
Организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация, заявил депутат 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T16:16+0400
2022-06-27T16:16+0400
грузия
новости
политика
партия "гирчи"
отставка
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает бессмысленными требование Народного движения об отставке правительства Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.По его словам, организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация."Мы 30 лет не можем создать правительство национального согласия, и оказывается, у неправительственного сектора есть ответ на вопрос: кто в очень сложное время будет идеальным правительством для Грузии… Откуда НПО берет эту легитимацию? Раз "Стыдно" сказало, что это хорошие люди и они укомплектуют правительство, разве это легитимация?!" - заявил Хвичия."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии &gt;&gt;По его словам, грузинский народ не согласится на то, чего требуют организаторы акции, соответственно, никакого давления на правительство не будет оказано."Люди же не выйдут на улицу, чтобы привести к власти "нпошников", что меняется для людей в результате всего этого?.. Требования не направлены на улучшение состояния народа, они направлены на улучшение состояния неправительственного сектора и нескольких активистов", - отметил Хвичия.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования &gt;&gt;Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".Вопрос об отставке премьера поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями&gt;&gt;Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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грузия, новости, политика, партия "гирчи", отставка, правительство грузии

Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих

16:16 27.06.2022
© courtesy of Iago KhvichiaЯго Хвичия
Яго Хвичия - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2022
© courtesy of Iago Khvichia
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Организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает бессмысленными требование Народного движения об отставке правительства Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.

"В первую очередь, надо требовать конституционные изменения. А после этого, когда выборы будут иметь смысл, мы должны требовать новые выборы", - заявил Хвичия.

По его словам, организаторы акции ставят неправильные требования, поскольку непонятно, откуда у нового технического правительства может быть легитимация.
"Мы 30 лет не можем создать правительство национального согласия, и оказывается, у неправительственного сектора есть ответ на вопрос: кто в очень сложное время будет идеальным правительством для Грузии… Откуда НПО берет эту легитимацию? Раз "Стыдно" сказало, что это хорошие люди и они укомплектуют правительство, разве это легитимация?!" - заявил Хвичия.
"Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>
По его словам, грузинский народ не согласится на то, чего требуют организаторы акции, соответственно, никакого давления на правительство не будет оказано.
"Люди же не выйдут на улицу, чтобы привести к власти "нпошников", что меняется для людей в результате всего этого?.. Требования не направлены на улучшение состояния народа, они направлены на улучшение состояния неправительственного сектора и нескольких активистов", - отметил Хвичия.
Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.
Отставка правительства Грузии: участники акции в Тбилиси выдвинули требования >>
Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".
Вопрос об отставке премьера поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.
На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями>>
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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