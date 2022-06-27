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Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в мае

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились в мае

В мае, по сравнению с апрелем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,2% 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T09:01+0400

2022-06-27T09:01+0400

2022-06-27T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2022 года повысился на 14,2% по сравнению с маем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 19,6%, в том числе на продовольствие – на 15%, а в горнодобывающей цены снизились на 9,3%.В мае, по сравнению с апрелем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,2%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Цены в Грузии продолжают расти высокими темпами – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 19,6%, перерабатывающей промышленности – на 15,7%, в том числе на продукты питания – на 20,4%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 19%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 21%, в том числе на химическую продукцию – на 214,7%, а на изделия из металла – на 38,7%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 5,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 6,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в мае 2022 года составил 13,3% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 22%. В мае, по сравнению с апрелем, уровень инфляции составил 1,1%.

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грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"