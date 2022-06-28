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Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии
Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии
Депутат на понимает, какая у технического правительства будет легитимность и как его будут выбирать 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T21:05+0400
2022-06-28T21:05+0400
грузия
новости
политика
герман сабо
грузинская мечта
единое нацдвижение
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат парламента Герман Сабо плохо представляет себе, как должно быть сформировано техническое правительство и где эти люди были до сих пор.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно" ("Сирцхвилиа"), выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.Он отметил, что скептически смотрит на саму идею создания технического правительства и не понимает, какая у него легитимность или как его будут выбирать."Какая у них легитимность? Или как их выберут? Я скептически отношусь к этому процессу, пока на эти вопросы не будут даны ответы",— сказал Герман Сабо.По его словам, невозможно принимать политические решения без политиков."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии &gt;&gt;Оппозиционный депутат считает, что сложно найти людей, которые не связаны ни с одной партией и при этом преуспеет на посту министра обороны или главы Минфина.Создание технического правительства поддержали крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмешенебели", "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Это те партии, которые "Грузинская мечта" называет деструктивной силой, стремящейся расшатать ситуацию в стране и таким образом прийти к власти.Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента &gt;&gt;Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".
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грузия, новости, политика, герман сабо, грузинская мечта, единое нацдвижение, правительство грузии

Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии

21:05 28.06.2022
© Herman SzabóГерман Сабо
Герман Сабо - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2022
© Herman Szabó
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Депутат на понимает, какая у технического правительства будет легитимность и как его будут выбирать
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат парламента Герман Сабо плохо представляет себе, как должно быть сформировано техническое правительство и где эти люди были до сих пор.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно" ("Сирцхвилиа"), выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.
"Я плохо представляю, как должно быть сформировано техническое правительство, и если они такие ангелы, способные за полгода помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, то где они были до сих пор?"- сказал Сабо журналистам.
Он отметил, что скептически смотрит на саму идею создания технического правительства и не понимает, какая у него легитимность или как его будут выбирать.
"Какая у них легитимность? Или как их выберут? Я скептически отношусь к этому процессу, пока на эти вопросы не будут даны ответы",— сказал Герман Сабо.
По его словам, невозможно принимать политические решения без политиков.
"Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>
Оппозиционный депутат считает, что сложно найти людей, которые не связаны ни с одной партией и при этом преуспеет на посту министра обороны или главы Минфина.
"Выход из этого кризиса – досрочные выборы, естественная преграда. Я не думаю, что люди вышли на акцию по чьему-то призыву, а потому что "Грузинская мечта" не сдала экзамен, который устроил Евросоюз", - сказал Сабо.
Создание технического правительства поддержали крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмешенебели", "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Это те партии, которые "Грузинская мечта" называет деструктивной силой, стремящейся расшатать ситуацию в стране и таким образом прийти к власти.
Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.
Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>
Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.
Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".
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