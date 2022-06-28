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Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии
Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии
Депутат на понимает, какая у технического правительства будет легитимность и как его будут выбирать 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T21:05+0400
2022-06-28T21:05+0400
2022-06-28T21:05+0400
грузия
новости
политика
герман сабо
грузинская мечта
единое нацдвижение
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат парламента Герман Сабо плохо представляет себе, как должно быть сформировано техническое правительство и где эти люди были до сих пор.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно" ("Сирцхвилиа"), выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.Он отметил, что скептически смотрит на саму идею создания технического правительства и не понимает, какая у него легитимность или как его будут выбирать."Какая у них легитимность? Или как их выберут? Я скептически отношусь к этому процессу, пока на эти вопросы не будут даны ответы",— сказал Герман Сабо.По его словам, невозможно принимать политические решения без политиков."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>Оппозиционный депутат считает, что сложно найти людей, которые не связаны ни с одной партией и при этом преуспеет на посту министра обороны или главы Минфина.Создание технического правительства поддержали крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмешенебели", "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Это те партии, которые "Грузинская мечта" называет деструктивной силой, стремящейся расшатать ситуацию в стране и таким образом прийти к власти.Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, герман сабо, грузинская мечта, единое нацдвижение, правительство грузии
Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии
Депутат на понимает, какая у технического правительства будет легитимность и как его будут выбирать
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат парламента Герман Сабо плохо представляет себе, как должно быть сформировано техническое правительство и где эти люди были до сих пор.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно" ("Сирцхвилиа"), выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.
"Я плохо представляю, как должно быть сформировано техническое правительство, и если они такие ангелы, способные за полгода помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, то где они были до сих пор?"- сказал Сабо журналистам.
Он отметил, что скептически смотрит на саму идею создания технического правительства и не понимает, какая у него легитимность или как его будут выбирать.
"Какая у них легитимность? Или как их выберут? Я скептически отношусь к этому процессу, пока на эти вопросы не будут даны ответы",— сказал Герман Сабо.
По его словам, невозможно принимать политические решения без политиков.
Оппозиционный депутат считает, что сложно найти людей, которые не связаны ни с одной партией и при этом преуспеет на посту министра обороны или главы Минфина.
"Выход из этого кризиса – досрочные выборы, естественная преграда. Я не думаю, что люди вышли на акцию по чьему-то призыву, а потому что "Грузинская мечта" не сдала экзамен, который устроил Евросоюз", - сказал Сабо.
Создание технического правительства поддержали крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмешенебели", "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Это те партии, которые "Грузинская мечта" называет деструктивной силой, стремящейся расшатать ситуацию в стране и таким образом прийти к власти.
Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.
Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.
Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".