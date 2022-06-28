https://sputnik-georgia.ru/20220628/gde-oni-byli-do-sikh-por---oppozitsionnyy-deputat-o-tekhnicheskom-kabmine-v-gruzii-267968079.html

Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии

Где они были до сих пор - оппозиционный депутат о техническом Кабмине в Грузии

Депутат на понимает, какая у технического правительства будет легитимность и как его будут выбирать 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T21:05+0400

2022-06-28T21:05+0400

2022-06-28T21:05+0400

грузия

новости

политика

герман сабо

грузинская мечта

единое нацдвижение

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутат парламента Герман Сабо плохо представляет себе, как должно быть сформировано техническое правительство и где эти люди были до сих пор.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно" ("Сирцхвилиа"), выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае, движение грозит бессрочными акциями протеста.Он отметил, что скептически смотрит на саму идею создания технического правительства и не понимает, какая у него легитимность или как его будут выбирать."Какая у них легитимность? Или как их выберут? Я скептически отношусь к этому процессу, пока на эти вопросы не будут даны ответы",— сказал Герман Сабо.По его словам, невозможно принимать политические решения без политиков."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>Оппозиционный депутат считает, что сложно найти людей, которые не связаны ни с одной партией и при этом преуспеет на посту министра обороны или главы Минфина.Создание технического правительства поддержали крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмешенебели", "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Это те партии, которые "Грузинская мечта" называет деструктивной силой, стремящейся расшатать ситуацию в стране и таким образом прийти к власти.Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".

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грузия, новости, политика, герман сабо, грузинская мечта, единое нацдвижение, правительство грузии