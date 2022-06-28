https://sputnik-georgia.ru/20220628/sozdanie-tekhnicheskogo-kabmina-protivorechit-konstitutsii-gruzii--deputat-267963087.html

Создание технического Кабмина противоречит Конституции Грузии – депутат

Создание технического Кабмина противоречит Конституции Грузии – депутат

Оппозиция устанавливает непонятные сроки и говорит о высосанном из пальца техническом правительстве, заявил депутат 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T17:49+0400

2022-06-28T17:49+0400

2022-06-28T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Идея создания технического правительства в Грузии не соответствует ни законодательству, ни Конституции страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу на многотысячном митинге выдвинуло требование об отставке правительства в течение недели и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста.Создание технического правительства поддержали крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмешенебели", "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Это те партии, которые "Грузинская мечта" называет деструктивной силой, стремящейся расшатать ситуацию в стране и таким образом прийти к власти.Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, парламент грузии