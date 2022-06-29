https://sputnik-georgia.ru/20220629/ekspert-nazval-prichinu-ukhoda-troikh-deputatov-iz-gruzinskoy-mechty-268000446.html

Эксперт назвал причину ухода троих депутатов из "Грузинской мечты"

Эксперт назвал причину ухода троих депутатов из "Грузинской мечты"

Субари, Хундадзе и Кавелашвили не станут создавать свои партии, считает политолог 29.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-29T17:33+0400

2022-06-29T17:33+0400

2022-06-29T17:34+0400

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созар субари

дмитрий хундадзе

михаил кавелашвили

арчил сихарулидзе

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Причиной ухода депутатов Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили из правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" стали противоречия, но не те, о которых они официально заявили, считает политолог Арчил Сихарулидзе.О решении троих весомых депутатов, которые стояли у истоков "Грузинской мечты", покинуть партию стало известно накануне вечером. Причиной назвали то, что они сторонники распространения больше закулисной информации, чего не могут делать будучи членами "Грузинской мечты".При этом он отметил, что нет ничего особенного в том, что партию покидают ее депутаты."Это не первый случай, когда "Грузинскую мечту" , другие партии покидают депутаты. Не исключено, что они просто ощутили что что-то меняется", - сказал Сихарулидзе.Что касается дальнейшего развития событий, по мнению политолога, Субари, Хундадзе и Кавелашвили не станут создавать свои партии. "Это скорее маневр" - эксперт об уходе трех весомых депутатов из "Грузинской мечты">>"У этих маленьких партий нет реальной поддержки, мы видим это на выборах, нет рейтинга. Это еще раз доказал нам пример с Гахария (экс-премьер Грузии - ред.)", - сказал Сихарулидзе.Партия Георгия Гахария "Для Грузии" показала третий результат на последних выборах в местные органы власти. Несмотря на то, что отрыв от лидеров гонки был огромным, в нескольких муниципалитетах у новой партии оказались решающие голоса и она этим успешно воспользовалась. Как отметил Сихарулидзе, созданные бывшими членами "Грузинской мечты" партии могут навредить только правящей силе. Такие партии на выборах отнимают голоса именно у "Грузинской мечты", а не у оппозиции. Обществу нужно больше информации: лидеры "Грузинской мечты" о причине ухода>>"Это не входит в интересы ни правящей партии, ни в интересы покинувших (накануне - ред.) ее политиков, которые не противопоставляют себя уже бывшей партии", - сказал политолог.В настоящее время парламент Грузии представлен 144 депутатами, из них 81 - члены "Грузинской мечты".

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, арчил сихарулидзе