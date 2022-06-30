https://sputnik-georgia.ru/20220630/otkaz-gruzii-v-statuse-kandidata-na-vstuplenie-v-es-bylo-nespravedlivym-resheniem--deputat-268027771.html

Отказ Грузии в статусе кандидата на вступление в ЕС было несправедливым решением – депутат

Отказ Грузии в статусе кандидата на вступление в ЕС было несправедливым решением – депутат

Решение Евросовета по заявке Грузии вызывает "серьезную турбулентность в обществе", считает Субари 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T13:59+0400

2022-06-30T13:59+0400

2022-06-30T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Предоставление Грузии европейской перспективы важно, но отказ в статусе кандидата на вступление в Евросоюз было несправедливым решением, заявил депутат парламента Грузии Созар Субари в эфире телеканала "Имеди".Совет Евросоюза на прошлой неделе принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты, а именно 12 условий. Статус кандидата уже сейчас получили Украина и Молдова.Подобное решение, по словам депутата, вызывает "серьезную турбулентность в обществе"."У оппозиции появился шанс обмануть общество и сказать, что "Грузинская мечта" препятствует этому. Правду нужно говорить. И иногда правда это то, что говорят в кулуарах, и что правительство не хочет раскрывать", – отметил Субари.Субари является одним из трех лидеров "Грузинской мечты", которые во вторник приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода они назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.За что Грузии дадут статус кандидата в ЕС? Экс-лидеры "Мечты" сделали шокирующее заявление>>Вскоре после того, как стало известно, что Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не смогла получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, в центре Тбилиси прошел многотысячный митинг.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", выдвинуло требование об отставке правительства в течение недели и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия.В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста. Срок ультиматума истекает в пятницу.Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями>>Создание технического правительства поддержали крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмешенебели", "Лело", "Дроа" и "Европейская Грузия". Это те партии, которые "Грузинская мечта" называет деструктивной силой, стремящейся расшатать ситуацию в стране и таким образом прийти к власти.Ранее Гарибашвили заявил, что решение о предоставлении Грузии "европейской перспективы" уже успех, и власти готовы выполнить все поставленные перед страной задачи для получения статуса. Еврокомиссия намерена составить отчет о том, как поработала Грузия в конце 2022 года.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии, которое учел Евросовет, сказано, что она должна выполнить 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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политика, грузия, новости, украина, молдова, тбилиси, грузинская мечта, еврокомиссия