https://sputnik-georgia.ru/20220630/rechi-o-vstuplenii-v-nato-net---politolog-ob-itogakh-sammita-dlya-gruzii-268037998.html

Речи о вступлении в НАТО нет – политолог об итогах саммита для Грузии

Речи о вступлении в НАТО нет – политолог об итогах саммита для Грузии

Перспективы интеграции Грузии в НАТО рассеялись после конфликта 2008 года, отметил политолог 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T15:07+0400

2022-06-30T15:07+0400

2022-06-30T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Стоит четко разделять такие понятия как сотрудничество и вступление в НАТО, сказал политолог Петре Мамрадзе, подводя итоги саммита альянса в Мадриде для Грузии.Североатлантический альянс в своей новой стратегической концепции накануне подтвердил приверженность решению, которое было принято в 2008 году на саммите в Бухаресте, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса.Он отметил, что в планах НАТО – поддержка Грузии как партнера и продолжение тесного сотрудничества."НАТО будет поддерживать Грузию, углублять сотрудничество. Но не стоит это воспринимать как перспективу скорого вступления в альянс", – сказал Мамрадзе.НАТО: решение Бухарестского саммита в отношении Грузии и Украины в силе>>Политолог подчеркнул, что "после кровавой военно-политической авантюры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008 году, которая оказалась для Грузии губительной, и в результате которой Абхазия и Цхинвали были потеряны для Грузии, перспективы вступления в НАТО рассеялись".После августовского конфликта 2008 года Россия признала независимости Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион), а Грузия в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией. Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.Премьер пообещал главе Евросовета продвинуть Грузию на пути к ЕС>>В декабре 2021 года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса.Спустя несколько лет после Бухарестского саммита, в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, бухарест, абхазия, нато, цхинвали, петре мамрадзе