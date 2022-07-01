https://sputnik-georgia.ru/20220701/aviakompaniya-wizz-air-budet-vypolnyat-reysy-v-tallin-i-parizh-iz-kutaisi-268070660.html
Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы в Таллин и Париж из Кутаиси
Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы в Таллин и Париж из Кутаиси
Рейсы в Таллин будут выполняться два раза в неделю с 1 августа, а в Париж – один раз в неделю с 4 августа 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T10:02+0400
2022-07-01T10:02+0400
2022-07-01T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 августа вернет вторую базу в Кутаисский международный аэропорт и возобновит регулярные рейсы в Париж и Таллинн, говорится в сообщении аэропорта.Низкобюджетная авиакомпания – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса, компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты.Рейсы в Таллин будут выполняться два раза в неделю с 1 августа, а в Париж – один раз в неделю с 4 августа.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза >>Кроме того, увеличится частота рейсов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.Грузинская диаспора просит власти Грузии и РФ возобновить прямое авиасообщение >>Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года.Среди лидеров по перевозкам авиапассажиров в 2021 году Wizz Air занимает второе место. В прошлом году авиаперевозчик перевез 202,3 тысячи пассажиров.
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грузия, новости, туризм, экономика, wizz air, париж, таллин, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт
Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы в Таллин и Париж из Кутаиси
Рейсы в Таллин будут выполняться два раза в неделю с 1 августа, а в Париж – один раз в неделю с 4 августа
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 августа вернет вторую базу в Кутаисский международный аэропорт и возобновит регулярные рейсы в Париж и Таллинн, говорится в сообщении аэропорта.
Низкобюджетная авиакомпания – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса, компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты.
Рейсы в Таллин будут выполняться два раза в неделю с 1 августа, а в Париж – один раз в неделю с 4 августа.
Кроме того, увеличится частота рейсов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.
Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года.
Среди лидеров по перевозкам авиапассажиров в 2021 году Wizz Air занимает второе место. В прошлом году авиаперевозчик перевез 202,3 тысячи пассажиров.