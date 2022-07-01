https://sputnik-georgia.ru/20220701/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-stremitelno-rasti--novye-dannye-statistiki-268070449.html

Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики

Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики

В мае 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T09:01+0400

2022-07-01T09:01+0400

2022-07-01T09:16+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – реальный рост ВВП в мае 2022 года составил 11,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составляет 11,2%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Согласно информации "Сакстата", в мае 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также строительства.Что выросло и насколькоРост экспорта в январе-мае составил 38%, местный экспорт вырос на 43%, а импорт – на 37%.В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6 930 новых предприятий, почти на 94% больше, чем в аналогичный период прошлого года.По словам Тодрадзе, рост в секторах транспорта и складировании был связан с работой как наземного, так и воздушного транспорта, особенно рост показателя грузовых автомобилей по разным направлениям. Кроме того, в результате увеличения объема экспорта и импорта во внешней торговле, выросли темпы транспортной обработки и хранения грузов.Кроме того, рост в секторе энергетики обусловлен увеличением объемов производства электроэнергии гидростанциями. Этот показатель вырос на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Уровень потребления электроэнергии также увеличился на 20%. И в то же время экспорт электроэнергии увеличился более чем в два раза.Когда жители Грузии почувствуют экономический прогресс – ответ вице-премьера >>Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников почти в три раза, по сравнению с 2021 годом. В частности, в мае страну посетило 320 тысяч международных визитера.Рост в секторе обрабатывающей промышленности был в основном связан с расширением объемов производства минеральных удобрений, продуктов питания, строительных материалов, а также с металлургической промышленностью.Рост в строительном секторе связан с возведением как жилых, так и нежилых зданий, а также с ростом объема специализированных строительных работ.Премьер: экономический рост в Грузии – беспрецедентный в Европе >>Импорт строительных материалов увеличился почти на 20%, а импорт цемента, клинкера – на 28%. В результате активизации строительства увеличилось производство строительных материалов.

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грузия, экономика, обзоры, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"