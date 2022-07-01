https://sputnik-georgia.ru/20220701/podorozhanie-gaza-udarit-po-malym-predpriyatiyam-v-gruzii---soyuz-proizvoditeley-khleba-268087685.html

Подорожание газа ударит по малым предприятиям в Грузии - Союз производителей хлеба

Подорожание газа ударит по малым предприятиям в Грузии - Союз производителей хлеба

На сегодняшний день хлеб на предприятиях стоит от 95 тетри до 1,20 лари 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T16:44+0400

2022-07-01T16:44+0400

2022-07-01T16:51+0400

грузия

экономика

общество

малхаза долидзе

украина

газ

тарифы на газ

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Мелкие производители хлебобулочных изделий из-за подорожания коммерческого газа не смогут сохранить действующие на сегодняшний день цены, сказал председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе в беседе со Sputnik Грузия.Две крупные газораспределительные компании в Грузии с пятницы подняли тарифы на газ для коммерческих потребителей. Газ тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy подорожал с 1,1 до 1,35 лари за кубический метр, а Socar Georgia Gas - с 1,15 до 1,38 лари за кубометр."Почему у нас повышают (тарифы - ред.)? Понятно, что во всем мире энергоносители дорожают, и мы же не можем с ними соревноваться", - сказал Долидзе. По его словам, ущерба для предприятий, у которых современные газовые горелки для хлебопекарных печей, будет меньше. Он пояснил, что современные газовые горелки для печей отключаются, набрав определенную температуру, и удерживают ее, а когда температура опускается, они автоматически включаются. "Но такое оборудование очень дорогое, и оно не у всех", - подчеркнул Долидзе. По его словам, за последние примерно два месяца хлеб в Грузии уже подорожал на 10 тетри и на предприятиях стоит от 95 тетри до 1,20 лари. "Крупные заводы будут удерживать эту цену, но мелкие пекарни повысят стоимость", - сказал Долидзе. В Грузии подорожал газ для коммерческих потребителей>>При этом он добавил, что в хлебной отрасли работает уже 50 лет и "такой непрогнозируемой ситуации никогда не было".По его словам, события на Украине вызвали рост цен на продукты, которые необходимы для выпекания хлеба, - это пшеница и мука, а также вспомогательные продукты: масло, соль, сахар, дрожжи, и т.д. "Уже полгода как удвоились цены за вывоз мусора. Мы стараемся сохранить стабильность, потому что частые изменения стоимости хлеба - несерьезно. Мы как-то держим эту нишу", - отметил Долидзе.Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики>>Что касается розничных цен на хлеб, по словам эксперта, наценка в магазинах - 30-40 тетри, а в некоторых торговых объектах 50 тетри. "Когда я у них спросил, почему они так поступают, мне ответили, что они платят за аренду в долларах, поэтому вынуждены делать большие наценки на продукцию", - поделился Долидзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, общество, малхаза долидзе, украина, газ, тарифы на газ